فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بقنا غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمال قنا، عن فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق متفرقة بنطاق المركز، غداً السبت الموافق 20 سبتمبر 2025.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأن فصل الكهرباء بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للمحطات.

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأن فصل التيار الكهربائي سوف يبدأ فى تمام الساعة الرابعة صباحاً، وينتهى فى تمام الساعة السابعة صباحاً.

وأشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إلى أن المناطق التى يتم فصل الكهرباء عنها تضم "النجمة و الحمران، قرية العيلة ونجوعها، قرية المحارزة و نجوعها، القناطر الجديدة، مساكن القناطر، و مياه فرشوط" .



وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، الجهات الحكومية والمخابز والمواطنين القاطنين فى المناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائى.