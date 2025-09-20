هجوم أمريكي على سفينة مخدرات في نطاق مسؤولية القيادة الجنوبية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربة ثالثة على سفينة تابعة لمنظمة إرهابية مصنفة تتاجر بالمخدرات في نطاق مسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات له أن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن السفينة كانت تنقل المخدرات وكانت تعبر ممرا معروفا لتهريب المخدرات في طريقها لتسميم الأمريكيين.

واضاف ترامب: أسفرت الضربة عن مقتل ثلاثة من مهربي المخدرات على متن السفينة التي كانت في المياه الدولية ولم يصب أي من القوات الأمريكية بأذى في هذه الضربة.

وختم ترامب تصريحاته بهذه الرسالة قائلا : أوقفوا بيع الفنتانيل والمخدرات غير المشروعة في أمريكا وارتكاب العنف والإرهاب ضد الأمريكيين.