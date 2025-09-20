قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجواء احتفالية .. انطلاق العام الدراسي الجديدفي المحافظات | تفاصيل
اكتشاف علمي مذهل.. خزان ضخم من المياه العذبة تحت المحيط الأطلسي
عمرو عبد النبي: الرئيس السيسي وضع صحة المواطن في قلب رؤية مصر 2030
الصحة العالمية مشيدة بمصر: تضع إمكانية الوصول للرعاية الصحية في أجندتها الوطنية
رئيس الوزراء يشهد افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية بالقنطرة غرب
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
محافظات

انتهاء حملة التجريع الجماعي ضد البلهارسيا بقرى الدقهلية| صور

همت الحسينى

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن انتهاء حملة التجريع الجماعي لإصابات البلهارسيا بالبؤر المصابة في عدد من قرى المحافظة، التي نُفذت تحت رعاية  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  والدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبتوجيهات  الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، وتعليمات  الدكتورة سحر علي مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، وإشراف الدكتور محمد عماد مدير إدارة علاج البلهارسيا والطفيليات المعوية.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة أن الحملة شملت 11 إدارة صحية، حيث تم استهداف 31 بؤرة مصابة، وقامت فرق مدربة من فنيي المعامل بالوحدات الصحية بالمرور على منازل المواطنين لتجريعهم أثناء المرور.

وبلغ عدد المواطنين الذين شملهم التجريع خلال الحملة 58,349 مواطنًا من مختلف قرى المحافظة، فيما قامت فرق التجريع بإدارتي المطرية والجمالية بتجريع صيادي القرى النيلية، حيث بلغ عدد الصيادين المستفيدين من الحملة 6,601 صيادًا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الوزارة للقضاء على الأمراض المتوطنة ورفع مستوى الصحة العامة، موجهًا الشكر لفرق العمل الميدانية التي واصلت الليل بالنهار من أجل وصول الخدمة لكل المستهدفين.

الدقهلية محافظة حملات وكيل صحة

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سيد عبد الحفيظ

انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

