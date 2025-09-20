قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يعلن جاهزية 56 مدرسة لاستقبال 20 ألف طالب

محمد الغزاوى

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ،اليوم السبت ،إنتهاء أعمال الإدارات التنفيذية بالمدينة من خلال رفع كفاءة جميع مدارس المدينة وذلك استعداداً لبدء العام الدراسي  2025 - 2026 .

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي، أن الأجهزة المعنية قد انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة بالمدارس، والتي شملت أعمال صيانة شاملة للفصول الدراسية والمقاعد والأبواب والشبابيك، بالإضافة إلى دهان الحوائط والجدران، وتجميل الأفنية وتشجيرها، كما تم الانتهاء من تجهيز المرافق الأساسية مثل دورات المياه وتجديد شبكات الكهرباء.

أشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى أن عدد المدارس التي تم تجهيزها بلغ 56 مدرسة بإجمالي عدد فصول 567 فصل، منها 2 مدرسة جديدة دخلت الخدمة هذا العام، 8 مدارس خضعت لأعمال صيانة شاملة، وتستعد تلك المدارس لاستقبال ما يقرب من 20647 طالب وطالبة في مراحل رياض الأطفال، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي العام، والثانوي الفني.

بهنساوي : أرض الفيروز "بسلام مصر" والاسكان الاجتماعي 3 تدخلان الخدمة هذا العام

وأعرب الدكتور إسلام بهنساوي عن خالص شكره وتقديره لمدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الأستاذ طاهر الغرباوي ووكيل إدارة بورفؤاد التعليمية الأستاذ أحمد الشربيني وجميع العاملين بالقطاع، مؤكدًا أن الاستعدادات المبكرة هذا العام ضربت أروع الأمثلة في العمل بروح الفريق الواحد من أجل راحة الطلاب وأولياء الأمور، ولتكون مدارس بورفؤاد نموذجًا يحتذى به على مستوى الجمهورية.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على متابعة انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس ،  لافتاً أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي ، وطالب كذلك مسئولي التعليم بفرض تواجد المعلمين خلال اليوم الدراسي.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي على أن تطوير العملية التعليمية وعودة المدرسة لدورها الحقيقى هو شعار المرحلة الآن، مشيرا إلى أهمية إنضباط ‏العملية التعليمية منذ أول يوم فى العام الدراسى الجديد ، و ضرورة متابعة عملية حضور وغياب الطلاب لتحقيق الانضباط في المدارس.

ولفت رئيس مدينة بورفؤاد إلى متابعة معدلات حضور وانتظام الطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي في كافة مراحل التعليم،  فضلاً عن القيام بالجولات التفقدية المستمرة لرصد ومتابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس بنطاق المدينة.

كما تابع الدكتور إسلام بهنساوي على أن المدرسة هى المؤسسة المنوطة بتشكيل وعى ومدارك الطالب ولها دورها البارز والمؤثر فى المجتمع مشدداً على محاربة ‏الروتين وإنجاز مطالب المواطنين بإتقان وسرعة والتوسع فى الأنشطة التربوية كونها من أحد العوامل الجاذبة للمدرسة.‏

كما نوه رئيس مدينة بورفؤاد أيضاً على استمرار الدعم بما يحقق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أن بناء الإنسان وتطويره أحد أولويات الفترة الحالية، والذي يتحقق أولاً من خلال تنمية مهاراته التعليمية والتثقيفية بما يتوازي مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات.

كما تهنىء مدينة بورفؤاد أبنائها الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد داعين المولى عز وجل بأن يكون عام دراسي سعيد مليء بالنجاحات والتفوق.

