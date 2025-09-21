تدشين مذابح ورسامة قمص جديد بإيبارشية 6 أكتوبر

دشَّن نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم مذابح كنيسة الشهيدة العفيفة دميانة بأبو غالب.

حمل المذبح الأوسط اسم السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل، فيما كُرِّس المذبح البحري على اسم القديس الأنبا برسوم العريان. كما قام نيافته بتدشين جميع أيقونات الكنيسة وأواني خدمة المذبح.

وخلال الصلاة، رسم نيافته القس بطرس فهمي نعمة في رتبة القمصية، ثم تفقد بعد القداس أعمال التجديدات التي تمت بالكنيسة.

وشارك في الصلوات عدد من آباء إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم، ومجموعة من الإيبارشيات المجاورة، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية بمركز منشية القناطر، في يوم مبهج ومفرح للجميع.