نائبة: منطقة جرجوب الاقتصادية ركيزة صناعية جديدة تدعم التصدير

النائبة إيفلين متي
حسن رضوان

أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 497 لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، مؤكدة أن القرار يمثل إضافة قوية للقطاع الصناعي في مصر ويعكس توجه الدولة نحو التوسع في الصناعات التصديرية وجذب الاستثمارات.

 قدرة الدولة على التوسع الصناعي

وقالت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بجرجوب يعزز من قدرة الدولة على التوسع الصناعي، ويفتح الباب أمام مشروعات إنتاجية كبرى تستهدف الأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات."

وأضافت: “الموقع الاستراتيجي للمنطقة على البحر المتوسط يمنحها ميزة تنافسية كبرى في مجال الصناعات اللوجستية والتصنيعية، ويجعلها نقطة جذب للصناعات كثيفة العمالة، بما يخلق آلاف فرص العمل للشباب.”

واختتمت عضو لجنة الصناعة تصريحها بالتأكيد على أن البرلمان سيعمل على دعم هذه الخطوة من خلال توفير الأطر التشريعية اللازمة لضمان نجاح التجربة، مشيرة إلى أن منطقة جرجوب ستكون ركيزة صناعية واقتصادية جديدة تدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 497 لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة.
 

الرئيس عبدالفتاح السيسي النائبة إيفلين متي لجنة الصناعة مجلس النواب منطقة جرجوب الاقتصادية

