الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يترأس اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا لوضع خطة عاجلة لتحسين الخدمات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا بديوان عام المحافظة، امتد على مدار ثلاث ساعات متواصلة، بحضور 
رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك في أعقاب جولاته الميدانية الأخيرة التي رصد خلالها عددًا من الملاحظات، حيث استعرضها المحافظ من خلال صور وتقارير تفصيلية تمثل نقاط انطلاق لخطة عمل عاجلة لتحسين الأداء التنفيذي وتلافي السلبيات ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ في مستهل الاجتماع أن “الملاحظات التي يتم رصدها في الجولات ليست مجرد تقارير، وإنما مؤشرات تُترجم إلى قرارات وتحركات فورية على الأرض”، مشددًا على أن العمل التنفيذي الحقيقي يبدأ من الشارع، وأن المواطن أصبح يقيم الأداء بما يلمسه من نتائج ملموسة وليس بما يُطرح من وعود.

ووجّه اللواء الجندي بسرعة وضع خطط تنفيذية عاجلة تشمل معالجة الملاحظات كافة، مع تقديم تقارير متابعة دورية وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا أن الانضباط الإداري وتيسير حصول المواطن على حقوقه في سهولة ويسر يمثلان أولويات قصوى في عمل الأجهزة التنفيذية، وأن الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين هما حجر الأساس في استراتيجية المحافظة.

دعم الأسر والعائلات 

وفيما يخص إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، شدد المحافظ على أن المحافظة لن تسمح بفرض أمر واقع، وأن أي محاولة للتعدي أو البناء المخالف ستواجه بإزالة فورية وحاسمة، واصفًا التعدي بأنه “جريمة في حق الأجيال القادمة”.

حل مشكلات المواطنين 

كما أصدر “الجندي” توجيهات برفع كفاءة منظومة النظافة بشكل كامل، من خلال تكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات خاصة في المناطق الحيوية ومداخل المدن، مع متابعة ميدانية لحظية لجهود فرق النظافة، إلى جانب فرض الانضباط الكامل داخل الأسواق ورفع الإشغالات العشوائية والتعديات على الأرصفة والطرق، وتشديد الرقابة التموينية والصحية للتأكد من جودة السلع وضبط الأسعار.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الغربية على أن “المواطن يظل في قلب كل قرار”، مؤكدًا أن بابه مفتوح أمام أي مواطن يطلب حقه.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات حل مشكلات المواطنين روءساء مجالس المدن والأحياء

محمد سراج

ترشيحاتنا

بالصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

