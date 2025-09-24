بسبب احتفاله "الغبي".. سلوت يهاجم نجم ليفربول

هاجم آرني سلوت، مدرب ليفربول، لاعب فريقه هوجو إيكيتيكي، بسبب طرده أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو عقب الاحتفال بخلع قميصه.



وتأهل ليفربول إلى الدور ثمن النهائي بعد فوز صعب على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، أمس الثلاثاء.

وقال سلوت في تصريحات عقب المباراة: "طرد إيكيتيكي لم يكن له داعي وغبي".



وأضاف: "أنا من المدرسة القديمة، عمري 47 عامًا، لو كنت قد سجلت هدفًا مثل هذا، كنت سألتفت إلى فيدريكو كييزا وأقول له: 'هذا كله بفضلك".



أهداف مباراة ليفربول وساوثهامبتون

أنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدف نظيف بتوقيع اللاعب ألكسندر إيزاك في الدقيقة 43.



وأدرك تشيا تشارلز هدف التعادل لصالح ساوثهامبتون في الدقيقة 76.

وسجل هوجو إيكيتيكي هدفا قاتلاً لفريق ليفربول في 85, واحتفل بخلع قميصه ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويغادر المباراة مطرودا.

واستبعد آرني سلوت مدرب ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، لإراحته حيث اعتمد على عدد كبير من البدلاء في لقاء اليوم.