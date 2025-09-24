الدفاع الجوي الروسي يصد هجوما "كبيرًا" بطائرات مسيرة أوكرانية

صرح حاكم منطقة فولجودراد أندريه بوتشاروف، اليوم الأربعاء، بأن وحدات الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما "ضخما" بطائرات مسيرة على منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة في منطقة فولجوجراد.

وقال إنه وفقا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 70 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل.

وقالت ثلاثة مصادر في صناعة الغاز لرويترز إن مصنع أستراخان الروسي لمعالجة الغاز الذي تسيطر عليه شركة جازبروم العملاقة للطاقة أوقف إنتاج وقود السيارات في 22 سبتمبر بعد حريق ناجم عن هجوم بطائرة بدون طيار.

وقالوا إن الحريق التهم وحدة إنتاج المكثفات بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين طن متري سنويًا، وتُنتج البنزين والديزل.

وذكروا أن المصنع الذي يقع بالقرب من بحر قزوين على بعد نحو 1675 كيلومترا (1040 ميلا) من الحدود الأوكرانية ربما يستأنف الإنتاج خلال عدة أسابيع أو أشهر فقط.