بعد أزمة القومسيون.. الشاب يوسف خلف: استلمت عملي كمعيد.. والنضارة بتساعدني كتير

تحدث الشاب يوسف خلف فتح الباب أحمد، الأول على دفعته بكلية الآداب قسم التاريخ والحضارة بجامعة سوهاج، عن تحقيق حلمه وتعيينه معيدا بجامعة سوهاج؛ بعدما تم رفضه من اللجنة الطبية تعيينه معيدًا بدعوى “عدم اللياقة الطبية”.

وقال يوسف خلف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج “يحدث في مصر المذاع على قناة ”إم بي سي مصر"،: "أنا لسه مستلم العمل حالا كمعيد".

وأضاف يوسف خلف: "ربنا كرمني وتم حل أزمتي، وأنا نظري ضعيف آه، لكن بلبس النضارة، وبتساعدني في حياتي اليومية".

واستطرد يوسف خلف: "أوجه الشكر إلى وزير التعليم العالي، ووزير الصحة، ورئيس جامعة سوهاج، على مجهوداتهم معي لحل أزمتي وتعييني معيدا في الجامعة".