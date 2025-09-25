قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
عيد أبوالحمد في أول ظهور بعد وعكته الصحية: التمثيل خلاني أتعلم وأغيّر حياتي.. وهذه كواليس «بنج كلي»|فيديو
أخبار البلد

الصحة: أكثر من 20 ألف عملية مياه بيضاء في خدمات الرمد خلال 2025

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حصاد خدمات الرمد من يناير 2024 حتى أغسطس 2025، حيث أُجريت 20,440 عملية مياه بيضاء، و7,474 حقن شبكية، و224 عملية مياه زرقاء، و659 عملية شبكية، إلى جانب 124 عملية زراعة قرنية، في مستشفيات وأقسام الرمد بجميع أنحاء الجمهورية. تعكس هذه الأرقام التزام الوزارة بتطوير الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المرضى بكفاءة عالية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة استحدثت خدمات رائدة لأول مرة في المستشفيات الحكومية، منها افتتاح عيادة “بصيص أمل” للمعينات البصرية لذوي الإعاقة البصرية بمستشفى رمد الإسكندرية، بالتعاون مع المجتمع المدني، وإطلاق عمليات زراعة القرنية بمستشفى رمد قلاوون، وتفعيل خدمات تجميل العيون بمستشفى رمد إمبابة. 

افتتاح عيادات متخصصة لكبار السن

كما تم افتتاح عيادات متخصصة لكبار السن وعمليات إصلاح الحول في مستشفيات رمد أسيوط وإمبابة وبني سويف، إضافة إلى إنشاء وحدات شبكية متكاملة في مستشفيات دمنهور، أسيوط، المنيا، الإسكندرية، بنها، والزقازيق، مع بدء جراحات الشبكية في مستشفى رمد المنيا.

بينما  أكد الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، اقتراب اكتمال الجناح الجديد بمستشفى رمد شبين الكوم، الذي يمتد على مساحة 1000 متر مربع، ويضم 6 غرف عمليات، 20 عيادة تخصصية، و50 سرير إقامة، ليكون نموذجًا متكاملًا للرعاية الطبية.

 كما تم تطوير أقسام العمليات في مستشفيات العدوة المركزي، نجع حمادي، وفاقوس العام، وتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، بما في ذلك 16 جهازًا لجراحات المياه البيضاء، و7 أجهزة لعمليات الشبكية، و9 أجهزة OCT-Angio لتصوير قاع العين، إضافة إلى جهاز VEP/ERG لرسم العصب والشبكية الكهربائي بمستشفى رمد أسيوط، وهو الأول من نوعه في صعيد مصر.

و أشارت الدكتورة إيناس عفيفي، مدير إدارة الرمد بالقطاع العلاجي، إلى إطلاق مبادرة “رؤية أمل” لعلاج اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين بمستشفى رمد المنصورة، والتي أنقذت 9 أطفال من فقدان البصر، ومبادرة “الجلوكوما” للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط العين في محافظات إمبابة، أسيوط، دمنهور، والزقازيق. كما نجحت الوزارة في إنهاء قوائم انتظار زراعة القرنية بإجراء أكثر من 850 عملية ناجحة.

 وأطلقت الوزارة قوافل طبية لخدمة المناطق النائية، مثل الواحات، أطفيح، البدرشين، والصف، إضافة إلى قافلة “مصر للعيون” بأسيوط، التي أجرت 80 عملية مياه بيضاء خلال شهرين.

في حين  أكدت الوزارة أن التدريب المستمر للأطباء يمثل ركيزة أساسية في خطط التطوير، حيث نُظمت مؤتمرات وورش عمل بمشاركة خبراء عالميين لنقل أحدث التقنيات في جراحات العيون، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة.

تأتي هذه الجهود  تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان  للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات علاجية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية، مع وضع صحة المواطن المصري في صدارة الأولويات.

وزارة الصحة مياه بيضاء خدمات الرمد 2025 عمليات الرمد كبار السن

