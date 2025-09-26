أخبار التوك شو| أبو العينين يكشف جرائم الاحتلال أمام العالم.. لو مش عاجبكم اشربوا من البحر.. مصطفى بكري يرد على وسائل الإعلام الإسرائيلية

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

النائب محمد أبو العينين كشف جرائم الاحتلال أمام العالم ليسكت صوت الباطل ويعلي كلمة الحق.. تفاصيل

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل وإنفعال النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط على مندوب إسرائيل بسبب الجرائم التي ترتكب في حق أهالي غزة، وذلك خلال اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

لو مش عاجبكم اشربوا من البحر.. مصطفى بكري يرد على وسائل الإعلام الإسرائيلية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تناولت تصريحاتي في برنامج حقائق وأسرار بحلقة الأسبوع الماضي، وركزت على جملة “إذا فكرتم في تجاوز الحدود المصرية، فسوف نكون في اليوم التالي داخل تل أبيب”.

قبائل وأهل غزة يوجهون الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين بعد مواقفه النبيلة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، عن تفاصيل رسالة الشكر والعرفان إلى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، من عائلات وعشائر قطاع غزة، وذلك تقديرا واحتراما لجهوده المستمرة في دعم القضية الفلسطينية.

التنمية المحلية تعلن جدول المواعيد الشتوية للمحال والمرافق اعتبارًا من السبت .. فيديو

أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن العمل بالمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال التجارية سينتهي اليوم الخميس، بحيث يبدأ تطبيق المواعيد الشتوية اعتبارًا من صباح السبت المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار الوزارة رقم (456) لسنة (السنة).

الدولية لدعم فلسطين: 400 ألف نزحوا من غزة بسبب جرائم الاحتلال

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يواجه أبشع الجرائم الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، في ظل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير ما تبقى من المساكن والبنى التحتية، وتطويق مدينة غزة وارتكاب مجازر باستخدام الطائرات والعربات المفخخة والمسيرات بهدف إجبار السكان على النزوح.

متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إنّ إسرائيل تستمر في عدوانها على قطاع غزة وتشريد الشعب الفلسطيني رغم الاعترافات الدولية الأخيرة بالدولة الفلسطينية والتوصيات التي صدرت حول القضية.

لأول مرة في العالم.. طبيب مصري بجامعة ميريلاند ينجح في استئصال ورم معقد من العمود الفقري

أعلن الدكتور محمد لبيب، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة ميريلاند الأمريكية، عن نجاحه في تنفيذ عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم معقَّد كان ملتفًا حول الحبل الشوكي وهاجم بعض الفقرات، وذلك من خلال مدخل استثنائي من أسفل العين.



باحث: الإخوان كيان منظم ومدعوم من الخارج ولا يريدون الخير لمصر

أكد طارق البشبيشي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الاخوان يعتمدون على العاطفة الموجودة لدى المرأة من أجل استقطابهم، مشيرا إلى أن المرأة الاخوانية تعد بمثابة عامود الخيمة لجماعة الاخوان.



مدير المخابرات الحربية سابقًا: اعتراف 158 دولة بفلسطين إنجاز دبلوماسي تاريخي

أكد اللواء أحمد زغلول، مساعد مدير المخابرات الحربية السابق، أن اعتراف 158 دولة، من بينها الفاتيكان، بدولة فلسطين يُعد إنجازًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا يرسّخ عدالة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.



دبلوماسي فلسطيني سابق: أبو مازن قدم رؤية واضحة وشاملة للمستقبل في كلمته بالأمم المتحدة

قال السفير الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، وأستاذ العلوم السياسية والإنسانية، إنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدّم رؤية واضحة وشاملة لمستقبل القضية الفلسطينية في كلمته المسجلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



