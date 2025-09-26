بدون لحوم.. طريقة عمل مكرونة بصوص السبانخ والسماق

مكرونة بصوص السبانخ والسماق من الأكلات الاقتصادية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي وغير تقليدي.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بصوص السبانخ والسماق، فيما يلي…





مقادير مكرونة بصوص السبانخ والسماق

● مكرونة سباجيتي مسلوقة

● سبانخ

● جبنة قريش

● ملح وفلفل

● ثوم

● سماق

● عصير ليمون

● زبدة





طريقة تحضير مكرونة بصوص السبانخ والسماق