السكرتير العام لبني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف لمناقشة عدد من الملفات المهمة

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف، وذلك بحضور المهندس طارق علي مدير مشروع المواقف، ورؤساء المدن، ومسؤولي المرور، وأعضاء المجلس من مديري إدارات الشؤون المالية والقانونية والمتابعة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات الهامة، من ضمنها الطلبات المقدمة من سائقي سيارات الأجرة الراغبين في تبادل خطوط السير الخاصة بهم، وذلك وفق الضوابط المنظمة لذلك، بجانب مناقشة الآليات المقترحة لتوفير سيارات الأجرة لنقل الركاب في أوقات الذروة التي تشهد ازدحامًا ملحوظًا.

كما كلف السكرتير العام رؤساء المدن بمراجعة خطوط السير العاملة داخل نطاق كل مركز على حدة، وتقديم مقترحات بشأن الخطوط المطلوب استحداثها أو إلغاؤها، فضلًا عن التوجيه بدراسة الإجراءات والآليات اللازمة للبدء في تشغيل مواقف سيارات الأجرة المتطورة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"