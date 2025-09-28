قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها
عمرو أديب عن لقاء القمة: قلبي لن يقطر دما وسيفوز الأكثر عرقا
4600 قطعة أرض.. الإسكان تكشف مفاجآت عن مشروع بيت الوطن
"الاشتياق لرؤية الله".. في عظة الأحد للقس موسى فتحي
تموين الإسكندرية: ضبط 5000 لتر عصير داخل مصنع مخالف يعمل دون ترخيص
«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل
عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر
تعالوا اشتروا من بابا.. تعليق مثير من طفل السوشيال ميديا
وزير الري: الدولة المصرية لن تسمح بتحقيق أوهام الهيمنة لأي دولة على مياه النيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل قائد وحدة النخبة التابعة لحماس
جو بونفرير: مواجهة القمة بالنسبة لي كانت عادية.. وأي مباراة في الدوري مهمة
محافظات

السكرتير العام لبني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة مشروع المواقف لمناقشة عدد من الملفات المهمة

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام اجتماع مجلس إدارة مشروع  المواقف، وذلك بحضور المهندس طارق علي مدير مشروع المواقف، ورؤساء المدن، ومسؤولي المرور، وأعضاء المجلس من مديري إدارات الشؤون المالية والقانونية والمتابعة.

 

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات الهامة، من ضمنها الطلبات المقدمة من سائقي سيارات الأجرة الراغبين في تبادل خطوط السير الخاصة بهم، وذلك وفق الضوابط المنظمة لذلك، بجانب مناقشة الآليات المقترحة لتوفير سيارات الأجرة لنقل الركاب في أوقات الذروة التي تشهد ازدحامًا ملحوظًا.

 

كما كلف السكرتير العام رؤساء المدن بمراجعة خطوط السير العاملة داخل نطاق كل مركز على حدة، وتقديم مقترحات بشأن الخطوط المطلوب استحداثها أو إلغاؤها، فضلًا عن التوجيه بدراسة الإجراءات والآليات اللازمة للبدء في تشغيل مواقف سيارات الأجرة المتطورة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

بني سويف محافظ بني سويف سكرتير عام بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد