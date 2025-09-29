قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
الرئيس السيسي: الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية
برلمان

نائب: ما حدث في المسجد الأموي إساءة مرفوضة.. ومصر ستبقى داعمة رغم الجحود

النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية
النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

أعرب النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عن إدانته الكاملة واستنكاره الشديد لما جرى من مظاهرات مسيئة ومرفوضة ضد مصر وشعبها وجيشها وقيادتها، داخل أروقة المسجد الأموي في دمشق، واصفًا إياها بأنها تجاوز فجّ لكل القيم الدينية والأخلاقية، ومظهر من مظاهر الانحراف عن الواجب القومي تجاه دولة لم تتأخر يومًا عن نصرة أشقائها.

وقال عضو مجلس الشيوخ في بيان له أن ما شهده رحاب المسجد الأموي، أحد أعرق وأقدس المعالم الإسلامية في العالم العربي، من شعارات عدائية وهتافات مسيئة بحق الدولة المصرية، هو أمر لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، ويمثل إهانة مرفوضة لمصر الدولة، وللشعب المصري الذي قدّم الكثير من التضحيات دفاعًا عن الأمة ومبادئها عبر عقود طويلة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ إن الزج باسم مصر في مثل هذه المهاترات الرخيصة، داخل صرح ديني له رمزيته ومكانته التاريخية، يعكس مستوى غير مسبوق من  الجحود ونكران الجميل ، ومصر لم تكن يومًا دولة تسعى لمصالحها الضيقة، بل كانت دائمًا حائط الصد الأول، وداعمة لكل الأقطار العربية دون مقابل أو انتظار شكر."

وأكد "عتمان" أن مثل هذه التصرفات المشبوهة لا تعبّر عن الشعوب الواعية، بل تقف خلفها أطراف مغرضة لا هدف لها سوى إثارة الفتنة والنيل من استقرار الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، التي أثبتت عبر التاريخ صلابتها في مواجهة التحديات، وثباتها في دعم قضايا الأمة دون تردد.

وأشار إلى أن المسجد الأموي كان ولا يزال مكانًا للعبادة والخشوع، وليس ساحة للهتافات والشعارات السياسية المسيئة، قائلًا: “تحويل بيوت الله إلى منابر للشتائم والافتراءات هو أمر يخالف تعاليم الإسلام، وينتهك حرمة المساجد، ويجب أن يُدان من الجميع.”

واختتم النائب عادل مأمون عتمان تصريحه بالتأكيد على أن مصر لن تلتفت إلى تلك الأصوات النشاز، وأن شعبها وجيشها وقيادتها أكبر من أي إساءة أو محاولة للتشويه.

المسجد الأموي دمشق المعالم الإسلامية التضحيات الشعارات السياسية المسيئة

