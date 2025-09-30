يحيى الدرع يتطلع لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

يقود نجم منتخب مصر لكرة اليد يحيى الدرع فيزبريم المجري، مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد مصر 2025، أمام ماجديبرج الألماني، بطل أوروبا.

ويتطلع يحيى الدرع لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، بعد حصده لقب البطولة العام الماضي مع فريق فيزبريم، حيث يسعى الدرع ليكون أول مصري يحقق اللقب في نسختين متتاليتين في التاريخ.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة فيزبريم المجري وماجديبورج الألماني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تقام منافسات البطولة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إذاعة مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2025، حصريًا عبر قنوات أون سبورت، ومنصات كورة بلس.