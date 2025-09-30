قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
المبعوث الكوري: سول علي استعداد لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية
مسيرات إسرائيلية تطلق النار وقنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين في غزة
سنة الظهر القبلية.. هل نصلي 4 ركعات متصلة أم نفصل بينهما؟
اهربوا فورا.. السودان يوجه نداءً عاجلا إلى المواطنين على ضفاف نهر النيل
الاحتلال يستعد للهجوم على أسطول الصمود مع اقترابه من غزة
ناقد يهاجم حسام عبد المجيد بعد تهنئته للأهلي بعد مباراة القمة: أنت بتعمل إيه
شريف فاروق: نستمع إلى تجار التموين ونعمل على تذليل التحديات لدعم استقرار الأسواق
نفحات رمضانية تقترب.. تعرف على موعد حلول شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية سبك الأحد بالمنوفية
منعا للرذيلة.. طالبان تقطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن أفغانستان
بسكويت مدعم.. شاهد توزيع وجبات التغذية المدرسية على طلاب مدارس الزاوية
يحيى الدرع يتطلع لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

يحيى الدرع
يحيى الدرع
محمد سمير

يقود نجم منتخب مصر لكرة اليد يحيى الدرع فيزبريم المجري، مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد مصر 2025، أمام ماجديبرج الألماني، بطل أوروبا.

ويتطلع يحيى الدرع لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، بعد حصده لقب البطولة العام الماضي مع فريق فيزبريم، حيث يسعى الدرع ليكون أول مصري يحقق اللقب في نسختين متتاليتين في التاريخ.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة فيزبريم المجري وماجديبورج الألماني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تقام منافسات البطولة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إذاعة مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2025، حصريًا عبر قنوات أون سبورت، ومنصات كورة بلس.

