رئيس جهاز العبور الجديدة يقود خطة متكاملة لتسريع الإنجاز وتحسين جودة الحياة بالمدينة

قام المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة – بجولة ميدانية موسعة داخل الحي 14، يرافقه النواب و المعاونون، ومديرو الإدارات التنفيذية، وممثلو الشركات المنفذة للمشروعات.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – بمتابعة المشروعات الجارية وتحسين جودة الخدمات بالمدن الجديدة

وجاءت هذه الجولة الميدانية عقب عقد اجتماعين تنسيقيين موسعين؛ خُصص الأول لمتابعة مشروعات الطرق والبنية التحتية، والثاني لمشروعات الإسكان والخدمات المرتبطة بها.

حيث ترأس الاجتماعات رئيس الجهاز بحضور نوابه والمعاونين ومديري الإدارات المختصة، بالإضافة إلى ممثلي شركات الطرق وإدارة الإسكان.

في اجتماع الطرق، تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال الرصف، والتأكيد على الالتزام بالجدول الزمني وأعلى المعايير الفنية، مع مناقشة التحديات التي تواجه الشركات المنفذة والتوجيه برفع كفاءة الطرق والجزر الوسطى والأرصفة وصيانة ودهان البردورات على مستوى المدينة.

في اجتماع الإسكان، تمت مناقشة المشروعات الجارية وخطط الطرح المستقبلية، إضافة إلى معالجة المشكلات بالمشروعات المنتهية ووضع حلول عملية لها.

كما جرى التأكيد على تقديم خدمات شاملة للمواطنين تشمل أعمال الصيانة في مجالات الزراعة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، بما يضمن راحة السكان وتحسين جودة الحياة.

وعلى أرض الواقع، شملت جولة رئيس الجهاز تفقد مشروع سكن بديل العشوائيات الذي يضم 53 عمارة بإجمالي 1908 وحدة (نموذج 75م²)، إلى جانب 806 عمارات تضم 19,344 وحدة (نموذج 90م²)، إضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخدمات بالحي مثل المدرسة ومركز الشباب.

وشدد سيادته على سرعة إنجاز الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام الصارم بالجودة والمواصفات.

كما تفقد أعمال الزراعة وتنسيق الموقع والنظافة والصيانة، موجّهًا بضرورة وضع خطة عاجلة لإزالة المخلفات، وتكثيف البرامج الدورية لرعاية المسطحات الخضراء، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد أن المخالفين سيتعرضون للمساءلة القانونية، داعيًا المواطنين إلى اتباع الإجراءات الرسمية للتخلص من مخلفات التشطيبات من خلال الجهاز.

وشملت الجولة أيضًا متابعة أعمال قسم الشرطة والنقطة الأمنية بالحي 14، والتي تُعد خطوة مهمة لتعزيز مستوى الأمن بالمدينة، بما يساهم في سرعة الاستجابة للطوارئ ورفع الشعور بالأمان لدى المواطنين، وهو ما يشجع على الاستقرار وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأكد رئيس الجهاز أن جهاز مدينة العبور الجديدة يعمل على تقديم كل أوجه الدعم للشركات المنفذة، ومضاعفة الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز مع الحفاظ على جودة الخدمات، تماشيًا مع رؤية الدولة في توفير بنية تحتية متطورة وبيئة حضرية آمنة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين.