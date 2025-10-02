الأهلي السعودي يعين مديرا رياضيا جديدا

أعلنت إدارة النادي الأهلي السعودي، الخميس، عن تولي البرتغالي روي بيدرو، منصب المدير الرياضي، على أن يصل جدة، مطلع الأسبوع المقبل، لتولي المهمة بشكل رسمي.

وقال بيان النادي الرسمي: «يمتلك روي بيدرو خبرة واسعة في كرة القدم الأوروبية، حيث عمل مع نادي بنفيكا البرتغالي لمدة 5 مواسم، وأشرف منذ عام 2021 على تطوير شامل بما في ذلك إعادة هيكلة منظومة الكشّافين، وإنشاء قسم متخصص لتحليل البيانات ودمجه بالعلوم الرياضية، إضافة إلى تطبيق برامج لانتقال اللاعبين من الفئات السنية إلى الفريق الأول».

وتابع: «أسهمت الاستراتيجية التي قادها روي بيدرو في بنفيكا في تحقيق نجاحات لافتة في سوق الانتقالات خلال الفترة من موسم 2021/22 حتى بداية موسم 2025/26، بالإضافة إلى تعزيز القيمة الفنية والتجارية للفريق، وتحقيق حضور مميز لبنفيكا على المستويين المحلي والقاري، من بينها الفوز بلقب الدوري والكؤوس المحلية، والتأهل لخمسة مواسم متتالية لدوري أبطال أوروبا، فضلًا عن ترسيخ مكانة النادي كإحدى المنصات الرائدة في تطوير المواهب الكروية في أوروبا»