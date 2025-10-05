مصر القومي يحتفل بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر

أقام حزب "مصر القومي" برعاية المستشار مايكل روفائيل رئيس الحزب، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور نخبة من قيادات الحزب وعدد من الشخصيات العامة وأبطال القوات المسلحة الذين جسدوا ببطولاتهم ملحمة العزة والكرامة الوطنية.

شهدت الاحتفالية لحظات مؤثرة جسدت معاني الاعتزاز بتاريخ مصر العسكري المشرف، وتخللتها كلمات أكدت على عظمة الجيش المصري ودوره في الحفاظ على سيادة الوطن واستقراره، كما تم تكريم عدد من أبطال القوات المسلحة تقديرًا لتضحياتهم وجهودهم في خدمة الوطن.

وأكد المشاركون في كلماتهم أن حرب أكتوبر ستظل رمزًا خالدًا للإرادة المصرية الصلبة التي لا تعرف المستحيل، مشيرين إلى أن النصر العظيم لم يكن فقط انتصارًا عسكريًا، بل درسًا للأجيال في العزيمة والوحدة والولاء للوطن.

وأضاف الحزب في بيانه أن هذه الاحتفالية تأتي تجديدًا للعهد والوفاء لجنود مصر الأبرار، ورسالة تقدير إلى قواتنا المسلحة الباسلة التي تواصل مسيرة الدفاع عن الوطن في مواجهة كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره، مؤكدًا أن "مصر القومي" سيظل داعمًا لكل ما يعزز روح الانتماء والولاء لمصر وجيشها العظيم.