صفقة قوية على جهاز Lenovo Yoga Tab الجديد وإضافة رائعة للطلاب والمحترفين

أطلقت Lenovo مؤخراً جهاز Yoga Tab بقياس 11.1 إنش بسعر تنافسي بلغ 550 دولاراً، لتفاجئ المستخدمين بعرض مبكر يختصر 100 دولار من السعر الأصلي، ويصبح متاحاً الآن مقابل 450 دولاراً عبر الموقع الرسمي أو بعض المتاجر المعتمدة.

المميز في العرض ليس فقط الخصم، بل تضمين لوحة مفاتيح وقلم ضمن الحزمة، ما يجعل الجهاز فكرة ممتازة لمستخدم يبحث عن هجين بين الإنتاجية والترفيه دون تكلفة إضافية على الملحقات.

المواصفات والميزات التقنية

يضم الجهاز مساحة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة RAM بسعة 12 جيجابايت، ويعتمد معالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي، مع نظام تشغيل Android 15 ووعد بثلاث سنوات من تحديثات النظام، فضلاً عن بطارية عملاقة بسعة 8,860 مللي أمبير في هيكل معدني فائق النحافة.

يدعم الجهاز عدة تجارب متقدمة في الذكاء الصناعي، ويتميز بسهولة استخدام القلم ولوحة المفاتيح في الكتابة أو الرسم أو الملاحظات.

مقارنة بالبدائل وسياق السوق

مقارنةً بقائمة أسعار أجهزة iPad Air من أبل أو Galaxy Tab من سامسونج، يقدم جهاز Lenovo حزمة متكاملة دون الحاجة لدفع تكلفة إضافية للملحقات، بينما الأجهزة المنافسة غالباً ما تباع الملحقات منفصلة.

كما أن سعره بذلك التكوين يتفوق على الكثير من الأجهزة العليا لمن يريد إنتاجية متوسطة وأداء رائد بتكلفة أقل.

ملاءمته للاستخدامات المختلفة

تقترح المراجعات أن الجهاز ملائم جداً للطلاب والمحترفين الذين يحتاجون المهام الإنتاجية اليومية والتنقل السريع، مع قيمة مقابل الأداء يصعب مجاراتها في الفئة المتوسطة.

يُنصح بالاستفادة من العرض قبل زيادة الأسعار مع موسم التخفيضات، خاصة أن المنافسين لا يقدمون ملحقات مجانية بالعادة.