جنى محمد زكي تسحق لاعبة إسرائيل في بطولة العالم للناشئين للشطرنج بألبانيا

نجحت جنى محمد زكي، لاعبة منتخب مصر لشطرنج الناشئين، في سحق لاعبة إسرائيل خلال منافسات بطولة العالم لشطرنج للناشئين 2025 المقامة في دولة ألبانيا خلال الفترة من 3 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة 7 لاعبين ولاعبات.

وفازت جنى محمد زكي على لاعبة إسرائيل في المباراة الثالثة من بطولة العالم للناشئين، حيث يخوض اللاعبون 11 مباراة للوصول إلى كأس البطولة.

يشارك منتخب مصر للناشئين تحت 14-16-18 سنة في بطولة العالم للناشئين بكل من ديفيد جورج تحت 14 سنة"، وفريد تامر وجيه تحت 16 سنة، وحامد وفا وأحمد قنديل تحت 18 سنة، وجنى محمد زكي وجوي روماني تحت 16 سنة، وديما تحت 18 سنة.

يقود البعثة الدكتور أشرف عبد الحليم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للشطرنج، وكابتن فرج عمر، مدير فني ناشئين وكابتن محمد عزت، مدير فني ناشئات.

يرافق البعثة جورج سمير، نائب رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج، على نفقته الشخصية، كما يتواجد أيضا تامر وجيه، رئيس لجنة أولياء الأمور، على نفقته الشخصية.