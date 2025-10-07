قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جنى محمد زكي تسحق لاعبة إسرائيل في بطولة العالم للناشئين للشطرنج بألبانيا

جنى محمد زكي
جنى محمد زكي
إسلام مقلد

نجحت جنى محمد زكي، لاعبة منتخب مصر لشطرنج الناشئين، في سحق لاعبة إسرائيل خلال منافسات بطولة العالم لشطرنج للناشئين 2025 المقامة في دولة ألبانيا خلال الفترة من 3 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة 7 لاعبين ولاعبات.

وفازت جنى محمد زكي على لاعبة إسرائيل في المباراة الثالثة من بطولة العالم للناشئين، حيث يخوض اللاعبون 11 مباراة للوصول إلى كأس البطولة.

يشارك منتخب مصر للناشئين تحت 14-16-18 سنة في بطولة العالم للناشئين بكل من ديفيد جورج تحت 14 سنة"، وفريد تامر وجيه تحت 16 سنة، وحامد وفا وأحمد قنديل تحت 18 سنة، وجنى محمد زكي وجوي روماني تحت 16 سنة، وديما تحت 18 سنة.

يقود البعثة الدكتور أشرف عبد الحليم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للشطرنج، وكابتن فرج عمر، مدير فني ناشئين وكابتن محمد عزت، مدير فني ناشئات.

يرافق البعثة جورج سمير، نائب رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج، على نفقته الشخصية، كما يتواجد أيضا تامر وجيه، رئيس لجنة أولياء الأمور، على نفقته الشخصية.

جنى محمد زكي بطولة العالم للناشئين 2025 شطرنج

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

اسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

سعر الذهب

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة

طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.
طريقة عمل الدجاج بالسبانخ بالجبنة.

نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

بالفرير الأبيض.. مي عمر تخطف الأنظار داخل سيارتها

بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها
بالفرير الابيض..مى عمر تخطف الانظار داخل سيارتها

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

