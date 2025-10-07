قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي؟.. أمين الإفتاء يجيب
بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟
التعليم: تطبيق حافز الـ 1000 جنيه شهريا للمعلمين بدءا من نوفمبر
الصرف في هذا الموعد.. خبر سار للمعلمين عن حافز الـ1000 جنيه
اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025
التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية
وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح
بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي
متحدث حماس: ربطنا الإفراج عن أسرى الاحتلال بالانسحاب الكامل من غزة
بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع استقرار احتياطي النقد الأجنبي
أصل الحكاية

اكتشاف مكان الكنز الضائع وسفينة الذهب الإسبانية .. ماذا وجد الغواصون؟

الاسطول الأسباني
الاسطول الأسباني
أحمد أيمن

في حدث مثير للدهشة والجدل حوّل حلم الكنز الضائع إلى حقيقة، حقق فريق من الغواصين إنجازًا استثنائيًا على ساحل فلوريدا، حيث تمكنوا من استعادة أكثر من ألف عملة نادرة تعود لأكثر من 300 عام، مما جعلهم مليونيرات بين عشية وضحاها. 

يُعتبر هذا الاكتشاف واحدًا من أهم الأحداث التاريخية، حيث يسلط الضوء على إحدى أعظم المآسي البحرية والكنوز المفقودة في تاريخ الأميركيتين.

قصة أسطول 1715 الإسباني

يوجد وراء هذا الاكتشاف قصة مؤلمة تتعلق بأسطول 1715 الإسباني، الذي تعرض لإعصار هائل أثناء رحلته من العالم الجديد إلى إسبانيا. 

أسفر هذا الإعصار عن وفاة أكثر من 700 شخص وكانت السفن تحمل ملايين الدولارات من الذهب والمجوهرات المعروفة باسم "جواهر الملكة"، التي ابتلعها البحر أثناء العاصفة. 

الآن، تمكن الفريق من استعادة نحو ربع هذا الكنز المفقود، مما يعيد الحياة إلى أحداث تاريخية قد تكون طمست بمرور الزمن.

تفاصيل اكتشاف الكنز الخفي 

أعلنت شركة 1715 Fleet – Queens Jewels LLC، والتي تعد من أكبر الجهات المتخصصة في إنقاذ الحطام في مياه فلوريدا، عن اكتشاف 1,051 قطعة فضية وخمس قطع ذهبية خلال بعثاتها الصيفية. 

تقدر قيمة هذا الاكتشاف بحوالي مليون دولار. وفقًا لبيانات الشركة، سيتمكن الغواصون من الاحتفاظ بـ80% من قيمته بعد منح 20% للدولة، مما يساهم في تعزيز جهود البحث والنقاش حول تاريخ هذه الكنوز.

ويعتبر هذا الاكتشاف بمثابة رابط ملموس مع الأشخاص الذين عاشوا وعملوا في العصر الذهبي للإمبراطورية الإسبانية. وبحسب ما ورد، فإن جميع العملات كانت تحت عدة أقدام من الرمال وفي مساحة صغيرة تبلغ 25 قدمًا مربعًا. 

وقد علق الكابتن مايك بيرنا، أحد أعضاء مجلس إدارة Queens Jewels، على هذا الاكتشاف قائلاً: “إن العثور على أكثر من ألف عملة في استرجاع واحد هو أمر نادر واستثنائي، والذهب المكتشف يؤكد أنه لا يزال هناك العديد من الكنوز المفقودة في مياه Treasure Coast.”

ما مستقبل الكنز المكتشف؟

تم إعادة العملات وفقًا لإرشادات أثرية صارمة، مما يدل على احترام للتراث الثقافي والتاريخي. حتى أن العملات الذهبية، المعروفة باسم "Escudos"، كانت أصعب في الاكتشاف من العملات الفضية. 

تخطط الشركة الآن إلى عرض قطع مختارة من هذه العملات المكتشفة في المتاحف المحلية، حيث ستمكن الزوار من مشاهدة التاريخ الغارق واستكشاف قصص "جواهر الملكة" التي انتظرت أكثر من ثلاثة قرون تحت مياه فلوريدا.

الكنز الضائع الاسطول الأسباني سفينة الذهب اسبانيا العثور على الكنز الضائع

