قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
مكتب نتنياهو ينفي: إسرائيل حددت فحوى المحادثة مع قطر دون تدخل أمريكي
مغامرة إفريقية.. موعد أول مباراة للدنماركي سوروب مع الأهلي
الرئيس الجزائري يشيد بجهود مصر والرئيس السيسي في وقف حرب غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يقترب من إتاحة ميزة جديدة وقائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 16

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قائمة أجهزة "فيفو" المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 16

 أصبح نظام OriginOS متاحًا لمستخدمي هواتف Vivo وiQOO خارج الصين، وقد يكون هذا أكبر تحديث برمجي في السنوات الأخيرة. وقد أكدت الشركة بالفعل إطلاق OriginOS 6 عالميًا في 15 أكتوبر . وسيبدأ طرحه على الأجهزة المؤهلة بعد إطلاقه بفترة وجيزة.

حتقلب الموازيين .. واتساب يقترب من إتاحة ميزة جديدة إليك كيف تعمل؟
منذ انطلاقه، كان واتساب يشترط إدخال أرقام هواتف للتسجيل واستخدامها ومع ذلك، سيُتيح لك تطبيق المراسلة الشهير قريبًا الاتصال عبر أسماء المستخدمين، وهي ميزة موجودة منذ سنوات في تطبيقات مراسلة أخرى، مثل تيليجرام وسيجنال.

Vivo V60e 5G.. كاميرا 200 ميجابكسل وبطارية عملاقة تعيد تعريف الهواتف الاقتصادية

بعد سلسلة من الإعلانات التشويقية والتسريبات، أطلقت فيفو رسميًا هاتفها الذكي V60e في الهند. وهو يُضاف إلى سلسلة هواتف V60 القياسية اكم بفضلون الهواتف الأقتصادية.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7360 Turbo، ويبلغ سعره 29,999 روبية هندية للطراز الأساسي بسعة 8 جيجابايت/128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر طرازي 8 جيجابايت/256 جيجابايت و12 جيجابايت/256 جيجابايت 31,999 و33,999 روبية هندية على التوالي.

قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل سماعات لاسلكية في الأسواق
شهد سوق السماعات اللاسلكية ازدهارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تنافست جميع شركات تصنيع الهواتف الذكية وشركات الصوتيات الرائدة في هذا السوق التنافسي الشرس لترك بصمتها. ولكن ليست كل سماعات الأذن متساوية. تتوفر العديد من سماعات TWS من علامات تجارية متعددة وإليك أبرز السماعات التي يمكنك الاختيار فيما بينها 

أحدث أخبار أخبارا وتقارير قارير الموضوعات الخاصة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

بالصور

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

المزيد