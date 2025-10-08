أخبار التكنولوجيا.. واتساب يقترب من إتاحة ميزة جديدة وقائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 16

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قائمة أجهزة "فيفو" المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 16

أصبح نظام OriginOS متاحًا لمستخدمي هواتف Vivo وiQOO خارج الصين، وقد يكون هذا أكبر تحديث برمجي في السنوات الأخيرة. وقد أكدت الشركة بالفعل إطلاق OriginOS 6 عالميًا في 15 أكتوبر . وسيبدأ طرحه على الأجهزة المؤهلة بعد إطلاقه بفترة وجيزة.

حتقلب الموازيين .. واتساب يقترب من إتاحة ميزة جديدة إليك كيف تعمل؟

منذ انطلاقه، كان واتساب يشترط إدخال أرقام هواتف للتسجيل واستخدامها ومع ذلك، سيُتيح لك تطبيق المراسلة الشهير قريبًا الاتصال عبر أسماء المستخدمين، وهي ميزة موجودة منذ سنوات في تطبيقات مراسلة أخرى، مثل تيليجرام وسيجنال.

Vivo V60e 5G.. كاميرا 200 ميجابكسل وبطارية عملاقة تعيد تعريف الهواتف الاقتصادية

بعد سلسلة من الإعلانات التشويقية والتسريبات، أطلقت فيفو رسميًا هاتفها الذكي V60e في الهند. وهو يُضاف إلى سلسلة هواتف V60 القياسية اكم بفضلون الهواتف الأقتصادية.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7360 Turbo، ويبلغ سعره 29,999 روبية هندية للطراز الأساسي بسعة 8 جيجابايت/128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر طرازي 8 جيجابايت/256 جيجابايت و12 جيجابايت/256 جيجابايت 31,999 و33,999 روبية هندية على التوالي.

قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل سماعات لاسلكية في الأسواق

شهد سوق السماعات اللاسلكية ازدهارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تنافست جميع شركات تصنيع الهواتف الذكية وشركات الصوتيات الرائدة في هذا السوق التنافسي الشرس لترك بصمتها. ولكن ليست كل سماعات الأذن متساوية. تتوفر العديد من سماعات TWS من علامات تجارية متعددة وإليك أبرز السماعات التي يمكنك الاختيار فيما بينها