إرشادات هامة للحفاظ على أجزاء التعليق بالسيارة ؟

إرشادات هامة للحفاظ علي أجزاء التعليق بالسيارة

تجنب القيادة على الطرق الوعرة

تجنب القيادة علي الطرق غير الممهدة والتي يوجد بها حفر قدر الإمكان، لأنها تسبب إجهاد كبير على مكونات التعليق.

التزم بالسرعة المناسبة

قلل السرعة عند مرورك بمناطق بها حفر أو مطبات لتجنب تلف نظام التعليق.

احترس من الحمولات الزائدة

تجنب تحميل السيارة بأوزان ثقيلة بشكل دائم لتجنب إجهاد النظام وتقليل عمره الافتراضي.

حافظ على ضغط الإطارات

تأكد من ان ضغط الهواء في إطارات سيارتك مناسب، لان الإطارات غير المملوءة جيدًا تؤثر على أداء نظام التعليق.

فحص توازن ومحاذاة العجلات

إجراء موازنة للعجلات بانتظام لان ذلك يساعد في الحفاظ على استقرار السيارة وإطالة عمر نظام التعليق.

افحص المكونات بانتظام

تحقق بشكل دوري من حالة وصلات ومفاصل نظام التعليق وتأكد من عدم وجود تآكل أو تلف.

استبدل الأجزاء التالفة فورًا

إذا لاحظت تآكل أو تلف في أي من مكونات نظام التعليق، قم باستبدالها على الفور.

التزم بمواعيد الصيانة الدورية

افحص نظام التعليق عند مراكز الصيانة المتخصصة لاكتشاف أي مشاكل مبكرة قبل تفاقمها.

ممتصات الصدمات والنوابض

هذه المكونات مسؤولة عن توفير الراحة وتقليل الاهتزازات، وتحتاج إلى فحص دوري واستبدال عند الحاجة.

سائل نظام التوجيه المعزز

إذا كانت سيارتك بها نظام توجيه هيدروليكي، فتأكد من أن مستوى الزيت في نظام التوجيه المعزز مناسب، لان ذلك يؤثر على أداء نظام التعليق.

الوصولات والمفاصل

تأكد من حالة هذه الأجزاء للتأكد من عدم وجود تآكل أو تلف يقلل من فعالية نظام التعليق.