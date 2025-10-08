نائب: كلمة الرئيس السيسي رسمت ملامح مرحلة جديدة من الوعي الوطني والدور المصري الفاعل

قال النائب الدكتور عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال أكاديمية الشرطة جاءت كخطاب شامل يجمع بين رسائل الداخل والخارج، مؤكداً أنها عبّرت عن رؤية قيادة واعية تدرك حجم التحديات، وتتعامل معها بعقلانية واقتدار، واضعة مصلحة الوطن واستقراره في مقدمة أولوياتها.

وأوضح الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس السيسي تحدث بلسان واثق من شعبه، فربط بين قوة الدولة ووحدة أبنائها، مشيراً إلى أن تأكيده على وعي المصريين وتماسكهم يعكس الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب، وهي الثقة التي شكلت أساس نجاح الدولة في تجاوز أصعب المراحل التي مرت بها.

وأضاف نائب الاسكندرية، أن حديث الرئيس عن الأوضاع في غزة جاء امتداداً لموقف مصر الثابت تاريخياً، القائم على الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض العدوان، والسعي الجاد لإعادة الاستقرار إلى المنطقة،

وأشار الدكتور عمر الغنيمي. إلى أن دعوته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مصر بعد تحقيق التهدئة تجسد سياسة الانفتاح المصري على مختلف الأطراف، وتؤكد أن القاهرة ما زالت محور التوازن وصوت الحكمة في الشرق الأوسط.