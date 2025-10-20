الإسماعيلي: أمامنا أهم مبارتين في الموسم قبل التوقف القادم

أعرب عبدالله الشحات المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بتحقيق الدراويش للانتصار على حساب حرس الحدود بثلاثية في دوري نايل.

وقال عبدالله الشحات في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور :"الفوز على حرس الحدود والحصول على الثلاث نقاط كانوا مهمين جدًا جدًا وكنا نحتاج لهذا الفوز بشكل كبير، من أجل الخروج من المركز الأخير في ترتيب الدوري".

وأضاف الشحات: "لدينا مباراتين في الدوري قبل التوقف الدولي أمام فاركو يوم ٢٦ أكتوبر ثم كهرباء الإسماعيلية يوم ١ نوفمبر، والمباراتين هما الأهم للإسماعيلي في السنة الحالية، وسنحاول حصد أكبر عدد من النقاط في تلك المواجهتين".

وتابع: "مباراة حرس الحدود كانت صعبة للغاية خصوصًا بعد التأخر بهدف، ولكن اللاعبين كانوا رجال وعلى قدر المسؤولية ونجحوا في العودة وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة".

ووجه الشحات رسالة لجماهير الدراويش قائلًا: "الإسماعيلي بدون جماهير يكون الأمر صعب للغاية، ونشكرهم على دعمهم الدائم لنا وننتظر دعمهم في المباراتين المقبلتين من أجل الفوز والابتعاد عن دوامة الهبوط".

واختتم: "أشكر اللاعبين وأطالبهم بالمواصلة على نفس الأداء والتركيز خلال المباراتين المقبلتين من أجل الفوز وحصد النقاط والخروج من دوامة الهبوط لأن الإسماعيلي لا يستحق تلك المكانة".