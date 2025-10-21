الاتحاد المغربي: أسعار اللاعبين المصريين مبالغ فيها

كشف المغربي فتحي جمال، المدير التقني في الاتحاد المغربي لكرة القدم، سبب استبعاد عبدالحميد معالي، لاعب نادي الزمالك، من قائمة منتخب الشباب الذي توج بكأس العالم للشباب.

وقال جمال ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":"في مصر هناك اهتمام بالفريق الأول، ولازم يكون هناك اهتمام باللاعبين الشباب، خاصة وأن مصر تمتلك بنية تحتية جيدة جدًا".

وتابع:" نتابع المحترفين المغاربة في مصر، والكرتي والشيبي ساهموا في تتوج بيراميدز بالسوبر الإفريقي، وهو شئ مفرح، وهناك تقارب مع مصر ونلعب نفس الكرة، ولكن أسعار اللاعبين في مصر مبالغ فيها، وأعلى راتب سنوي في الدوري المغربي يصل 600 أو 700 ألف دولار".

وعن عبدالحميد معالي قال:" عبدالحميد معالي كان ضمن منتخب الشباب، وتم استبعاده من القائمة النهائية لكأس العالم بسبب عدم مشاركته مع الزمالك، لأنه شرط الانضمام هو مشاركة اللاعب مع فريقه".