حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي
إحصائية جديدة.. الأهلي حصد 48 بطولة مقابل 7 للزمالك منذ تولي مجلس حسين لبيب
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
دعاء صلاة الفجر للرزق وقضاء حاجتك.. لا تفوت أوقات البركة في الصباح
بقدرات كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم لوتس اليترا 2025؟
خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار
حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر
ما فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
عودة أسطورة السيارات الرياضية.. تصميم مستوحى من Honda NSX| صور
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء عاصفة في شمال فرنسا
"الاستئناف الأمريكية" تسمح لترامب بنشر قوات في بورتلاند
وزارة الرياضة: مجلس الإسماعيلي لم يُحل.. ورصدنا مخالفات منذ 3 شهور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الاتحاد المغربي: أسعار اللاعبين المصريين مبالغ فيها

ياسمين تيسير

كشف المغربي فتحي جمال، المدير التقني في الاتحاد المغربي لكرة القدم، سبب استبعاد عبدالحميد معالي، لاعب نادي الزمالك، من قائمة منتخب الشباب الذي توج بكأس العالم للشباب.

وقال جمال ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":"في مصر هناك اهتمام بالفريق الأول، ولازم يكون هناك اهتمام باللاعبين الشباب، خاصة وأن مصر تمتلك بنية تحتية جيدة جدًا".

وتابع:" نتابع المحترفين المغاربة في مصر، والكرتي والشيبي ساهموا في تتوج بيراميدز بالسوبر الإفريقي، وهو شئ مفرح، وهناك تقارب مع مصر ونلعب نفس الكرة، ولكن أسعار اللاعبين في مصر مبالغ فيها، وأعلى راتب سنوي في الدوري المغربي يصل 600 أو 700 ألف دولار".

وعن عبدالحميد معالي قال:" عبدالحميد معالي كان ضمن منتخب الشباب، وتم استبعاده من القائمة النهائية لكأس العالم بسبب عدم مشاركته مع الزمالك، لأنه شرط الانضمام هو مشاركة اللاعب مع فريقه".

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

فيها ريحة زمان.. طريقة عمل ملوخية بالدمعة بمذاق خيالي

لو بتنسى تشرب مياه.. إليك نصائح للحفاظ على رطوبتك في الشتاء

بترجع النظر للمكفوفين.. اختراع شريحة إلكترونية تعيد البصر

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

