ترامب: الصين لن تغزو تايوان لأنني أثق في الرئيس شي
أمك اشترتها له.. البنتاجون يرد على سؤال بشأن ربطة عنق هيجسيث
شريف فتحي: مصر مؤهلة لتكون المقصد السياحي الأول عالميًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خطة ترامب لاستيراد لحوم الأبقار من الأرجنتين تثير غضب المزارعين الأمريكيين

وكالات

أثار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستيراد المزيد من لحوم الأبقار من الأرجنتين موجة انتقادات واسعة بين المزارعين الأمريكيين، الذين اعتبروا الخطوة تهديداً مباشراً لمصدر رزقهم، في وقت تشهد فيه أسعار الماشية ارتفاعاً قياسياً، إلى جانب طلب قوي من المستهلكين.

وقال ترامب، الأحد، إنه يدرس خيار الاستيراد بهدف خفض أسعار لحوم الأبقار المحلية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. لكن مربي الماشية رأوا في هذا التوجه إخلالاً بآليات السوق الحرة، مؤكدين أنه لن ينعكس فعلياً على أسعار التجزئة في المتاجر.

كولين وودال، الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لمربي الماشية ولحوم الأبقار، وصف الخطة بأنها "وصفة للفوضى في وقت حرج من العام"، مشيراً إلى أنها تضر بالمنتجين المحليين دون أن تحقق نتائج ملموسة للمستهلكين.

ويأتي هذا الجدل بعد أن أثارت إدارة ترامب استياء المزارعين الشهر الماضي، عندما تفاوضت على دعم مالي للأرجنتين، في وقت كانت فيه الأخيرة تبيع فول الصويا للصين، التي امتنعت عن شراء المحصول الأميركي بسبب النزاع التجاري مع واشنطن.

وقال روب لاريو، رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين، إن "آخر ما نحتاج إليه هو مكافأتهم باستيراد المزيد من لحوم أبقارهم"، في إشارة إلى الأرجنتين.

من جهته، دافع ترامب عن الاقتراح قائلاً: "إذا اشترينا لحوم الأبقار من الأرجنتين، فإن ذلك سيساعد بلداً نعتبره حليفاً جيداً للغاية".

وفي محاولة لتهدئة المخاوف، قال متحدث باسم وزارة الزراعة الأميركية إن الوزارة تعمل على خفض الأسعار من خلال دعم مربي الماشية في حالات الكوارث، إلى جانب جهود الرئيس لضمان أسواق خارجية دائمة للمنتجين الأميركيين، مضيفاً أن هذه الرسائل تشجعهم على تربية المزيد من الأبقار.

حتى الآن، لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق إضافي بشأن تفاصيل الخطة أو توقيت تنفيذها.

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

السيارات

برلماني: شراكة مصر وكوريا في صناعة السيارات تعزز النمو وتقلص فاتورة الاستيراد

قانون العمل

قانون العمل الجديد .. ضوابط التعيين في القطاع الخاص

مرفت الكسان

خطة النواب: توطين الصناعة بالتعاون مع كوريا خطوة لتقليل العجز

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

هل يمكن أن يصبح فيتامين سي سلاحا طبيعيا ضد البرد والحساسية؟.. دراسات تفجر الحقيقة

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد