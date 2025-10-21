خطة ترامب لاستيراد لحوم الأبقار من الأرجنتين تثير غضب المزارعين الأمريكيين

أثار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستيراد المزيد من لحوم الأبقار من الأرجنتين موجة انتقادات واسعة بين المزارعين الأمريكيين، الذين اعتبروا الخطوة تهديداً مباشراً لمصدر رزقهم، في وقت تشهد فيه أسعار الماشية ارتفاعاً قياسياً، إلى جانب طلب قوي من المستهلكين.

وقال ترامب، الأحد، إنه يدرس خيار الاستيراد بهدف خفض أسعار لحوم الأبقار المحلية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. لكن مربي الماشية رأوا في هذا التوجه إخلالاً بآليات السوق الحرة، مؤكدين أنه لن ينعكس فعلياً على أسعار التجزئة في المتاجر.

كولين وودال، الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لمربي الماشية ولحوم الأبقار، وصف الخطة بأنها "وصفة للفوضى في وقت حرج من العام"، مشيراً إلى أنها تضر بالمنتجين المحليين دون أن تحقق نتائج ملموسة للمستهلكين.

ويأتي هذا الجدل بعد أن أثارت إدارة ترامب استياء المزارعين الشهر الماضي، عندما تفاوضت على دعم مالي للأرجنتين، في وقت كانت فيه الأخيرة تبيع فول الصويا للصين، التي امتنعت عن شراء المحصول الأميركي بسبب النزاع التجاري مع واشنطن.

وقال روب لاريو، رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين، إن "آخر ما نحتاج إليه هو مكافأتهم باستيراد المزيد من لحوم أبقارهم"، في إشارة إلى الأرجنتين.

من جهته، دافع ترامب عن الاقتراح قائلاً: "إذا اشترينا لحوم الأبقار من الأرجنتين، فإن ذلك سيساعد بلداً نعتبره حليفاً جيداً للغاية".

وفي محاولة لتهدئة المخاوف، قال متحدث باسم وزارة الزراعة الأميركية إن الوزارة تعمل على خفض الأسعار من خلال دعم مربي الماشية في حالات الكوارث، إلى جانب جهود الرئيس لضمان أسواق خارجية دائمة للمنتجين الأميركيين، مضيفاً أن هذه الرسائل تشجعهم على تربية المزيد من الأبقار.

حتى الآن، لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق إضافي بشأن تفاصيل الخطة أو توقيت تنفيذها.