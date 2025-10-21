انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة مصر الدولية لناشئي الريشة الطائرة

انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، منافسات دور ربع نهائي "دور الـ8" من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة للناشئين في نسختها الأولى، والمقامة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة خلال الفترة من 20 وحتى 22 أكتوبر الجاري.

وتقام اليوم اللقاءات الإقصائية في منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

وصعد لربع النهائي عدد جيد من لاعبي الفراعنة، حيث صعد لمنافسات فردي الناشئين الرباعي: "عمر الصبان - سيف عمر - مصطفى حسين - ياسين محمد"، وهو ما تكرر في منافسات فردي الناشئات عقب بلوغ الرباعي: "هادية الجندي - لوجين وصفي - نور فكري - ملايكة محمد".

وفي منافسات زوجي الناشئين، وصل كل من: “أنس أحمد ومحمد نعمان، محمد هاني ومؤمن خالد، أنس إسلام وآدم إسماعيل، زياد هشام ومصطفى حسين”.

وفي منافسات زوجي الناشئات، وصلت 7 فرق لدور الثمانية في سيطرة كبيرة على سباق التأهل للمباراة النهائية، حيث صعد كل من: "نور فكري وفريدة فكري، ريم حسين وجودي طوسون، رحيمة حسين وجنة محمد، هنا خالد وسلمى محمد، هنا هدهود ولوجين هدهود، لينا الفرماوي وميرا شاطر".

وفي منافسات الزوجي المختلط، صعدت 4 فرق مصرية لربع النهائي، حيث تأهل كل من: "مؤمن خالد وجنة محمد، عمر الصبان وملايكة محمد، حمزة أحمد وكرمة الغندور، أسامة صبحي ولوجين وصفي".

وكان حفل افتتاح البطولة قد أقيم مساء أمس، الاثنين، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة النائبة هادية حسني، إضافة إلى النائب محمود القط، عضو مجلس النواب، إضافة إلى رؤساء بعض الاتحادات المشاركة في البطولة الدولية.

وتشهد البطولة مشاركة 112 لاعب ولاعبة يمثلون 11 دولة هم: "الجزائر - بلغاريا - غينيا الإستوائية - غانا - الهند - موريشيوس - نيجيريا - جنوب أفريقيا - المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

ويأمل لاعبو منتخبنا الوطني في حصد العديد من الميداليات بالنسخة الأولى من البطولة الدولية، لا سيما بعد المشاركة المميزة في بطولة العالم تحت 19 سنة، والتي أقيمت بمدينة جواتي الهندية خلال الفترة من 6 وحتى 19 أكتوبر الجاري.

واستضافت مصر منذ أيام النسخة العاشرة من بطولة مصر الدولية للكبار، والتي شارك بها 200 لاعب ولاعبة من 28 دولة، ونجحت نور يسري لاعبة المنتخب الوطني في حصد برونزية البطولة في منافسات فردي السيدات.

وأكدت النائبة هادية حسني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، أنه من المتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية كمثيلتها للكبار والتي اختتمت مساء الأحد الماضي.