قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون: لا يمكن التفاوض على تنازلات إقليمية إلا من جانب زيلينسكي
قرار حكومي.. هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية؟
قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية
استشهاد 13 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية
الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع .. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة
مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"
الحكومة: مهرجان شتوي في تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين
دخول المساعدات وتذليل العقبات.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل
وزير الخارجية يُشيد بأداء فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية
وزير التعليم يعلن ترسيخ مادة البرمجة كعنصر أساسي في المنظومة التعليمية
بسبب رقصه داخل المدرجات.. 18 نوفمبر النطق بالحكم على مشجع كفر الزيات
فانس يزور الاحتلال.. ووثيقة مسربة تضم أسماء 30 ألف إسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة مصر الدولية لناشئي الريشة الطائرة

انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة مصر الدولية لناشئي الريشة الطائرة
انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة مصر الدولية لناشئي الريشة الطائرة
القسم الرياضي

انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، منافسات دور ربع نهائي "دور الـ8" من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة للناشئين في نسختها الأولى، والمقامة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة خلال الفترة من 20 وحتى 22 أكتوبر الجاري.

وتقام اليوم اللقاءات الإقصائية في منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

وصعد لربع النهائي عدد جيد من لاعبي الفراعنة، حيث صعد لمنافسات فردي الناشئين الرباعي: "عمر الصبان - سيف عمر - مصطفى حسين - ياسين محمد"، وهو ما تكرر في منافسات فردي الناشئات عقب بلوغ الرباعي: "هادية الجندي - لوجين وصفي - نور فكري - ملايكة محمد".

وفي منافسات زوجي الناشئين، وصل كل من: “أنس أحمد ومحمد نعمان، محمد هاني ومؤمن خالد، أنس إسلام وآدم إسماعيل، زياد هشام ومصطفى حسين”.

وفي منافسات زوجي الناشئات، وصلت 7 فرق لدور الثمانية في سيطرة كبيرة على سباق التأهل للمباراة النهائية، حيث صعد كل من: "نور فكري وفريدة فكري، ريم حسين وجودي طوسون، رحيمة حسين وجنة محمد، هنا خالد وسلمى محمد، هنا هدهود ولوجين هدهود، لينا الفرماوي وميرا شاطر".

وفي منافسات الزوجي المختلط، صعدت 4 فرق مصرية لربع النهائي، حيث تأهل كل من: "مؤمن خالد وجنة محمد، عمر الصبان وملايكة محمد، حمزة أحمد وكرمة الغندور، أسامة صبحي ولوجين وصفي".

وكان حفل افتتاح البطولة قد أقيم مساء أمس، الاثنين، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة النائبة هادية حسني، إضافة إلى النائب محمود القط، عضو مجلس النواب، إضافة إلى رؤساء بعض الاتحادات المشاركة في البطولة الدولية.

وتشهد البطولة مشاركة 112 لاعب ولاعبة يمثلون 11 دولة هم: "الجزائر - بلغاريا - غينيا الإستوائية - غانا - الهند - موريشيوس - نيجيريا - جنوب أفريقيا - المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

ويأمل لاعبو منتخبنا الوطني في حصد العديد من الميداليات بالنسخة الأولى من البطولة الدولية، لا سيما بعد المشاركة المميزة في بطولة العالم تحت 19 سنة، والتي أقيمت بمدينة جواتي الهندية خلال الفترة من 6 وحتى 19 أكتوبر الجاري.

واستضافت مصر منذ أيام النسخة العاشرة من بطولة مصر الدولية للكبار، والتي شارك بها 200 لاعب ولاعبة من 28 دولة، ونجحت نور يسري لاعبة المنتخب الوطني في حصد برونزية البطولة في منافسات فردي السيدات.

وأكدت النائبة هادية حسني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، أنه من المتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية كمثيلتها للكبار والتي اختتمت مساء الأحد الماضي.

بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة للناشئين بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة الريشة الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترزي حريمي

حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

ملوخية

فيها ريحة زمان.. طريقة عمل ملوخية بالدمعة بمذاق خيالي

شرب الماء

لو بتنسى تشرب مياه.. إليك نصائح للحفاظ على رطوبتك في الشتاء

النظر

بترجع النظر للمكفوفين.. اختراع شريحة إلكترونية تعيد البصر

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية

من مرحاض إلى فندق فاخر.. ذا دنيتي يقدم تجربة إقامة فريدة تحت الأرض

تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة
تاريخ طويل تحت الأرض لحمام عمومي يتحول لفندق من غرفة واحدة

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد