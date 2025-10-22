افتتاح اجتماع الفلك بحدائق حلوان بحضور الأنبا ميخائيل

افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، اجتماع للمتزوجين تحت اسم "الفُلك" بكنيسة مارجرجس حدائق حلوان.
اساسيات البيت المسيحي
وألقي نيافته كلمة روحية عن [اساسيات البيت المسيحي] والذي يقوم على ثلاثة محاور:
* المحبة بالمسيح، وفي المسيح، وللمسيح.
* الاحترام المتبادل بين الزوجين.
* الشفافية والوضوح.
وحذر نيافته من "اثار النمل الضار" فى هدم العلاقات داخل البيوت.. وهي اختصار لثلاث محاذير {النقد.. والمقارنة.. واللوم}.
كما حرص نيافته على توزيع الهدايا وسط فرحة كبيرة من الحضور، وكهنة الكنيسة.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع تم إنشاؤه حديثاً بالكنيسة، لخدمة الأسرة المسيحية.