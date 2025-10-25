تودور قبل مواجهة لاتسيو: لا أخشى الإقالة.. وقد أضحي بصلابة الدفاع من أجل الهجوم

أكد الكرواتي إيجور تودور، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، أنه لا يشعر بالخوف من إمكانية إقالته من تدريب "السيدة العجوز"، مشيرًا إلى أنه يدرس فكرة التخلي عن صلابته الدفاعية من أجل تعزيز القوة الهجومية للفريق في المباريات المقبلة.

ويحل يوفنتوس ضيفًا على لاتسيو مساء غد الأحد، على ملعب الأولمبيكو في روما، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، في لقاء قد يكون الفرصة الأخيرة للمدرب الكرواتي، في ظل النتائج السلبية التي يمر بها الفريق مؤخرًا.

سبع مباريات بلا فوز

يدخل يوفنتوس المواجهة وهو يمر بفترة من التراجع الحاد، إذ لم يحقق أي انتصار منذ 13 سبتمبر الماضي، وتلقى خسارتين متتاليتين أمام كومو وريال مدريد، الأمر الذي أثار غضب الجماهير وزاد الضغط على المدرب.

وقال تودور في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "الفريق متحمس ويرغب في تقديم أداء جيد، نحن نعرف إمكانيات الخصم، واستعدينا جيدًا خلال اليومين الماضيين من أجل تقديم مباراة رائعة غدًا".

وأضاف المدرب الكرواتي: "اللاعبون الجدد لم يحصلوا على وقت كافٍ للمشاركة، لكن لا توجد أي مشاكل داخل الفريق، جميعهم ملتزمون ويبذلون قصارى جهدهم، وكل مدرب يختار وفقًا لطبيعة المباراة ومتطلباتها".

وقال تودور عن المقارنة بين كينان يلديز وأسطورة النادي أليساندرو ديل بييرو: "المقارنات دائمًا صعبة، ديل بييرو كتب التاريخ، أما كينان فهو في موسمه الأول تقريبًا كلاعب أساسي، وربما يكون أهم لاعب في الفريق الآن".

وتابع: "يلعب كينان كل مباراة حتى النهاية، وهذا ليس سهلًا، لأنه مع تطوره، تدرك الفرق الأخرى خطورته وتراقبه أكثر، لذلك يحتاج أحيانًا إلى الراحة، خصوصًا أنه يعاني من بعض الآلام في الركبة، وهي أمور طبيعية في مسيرته".

ورد تودور على الأنباء التي تتحدث عن اقتراب إقالته، قائلًا: "بصراحة، لا أشعر بالخوف إطلاقًا، أستمتع بعملي حتى في أصعب المواقف، كل شيء واضح بالنسبة لي، وعندما ترى الأمور بوضوح، تشعر بالقوة، لأنك تعرف ما تفعله".

وأضاف: "كل ما يشغلني هو كيفية تحفيز اللاعبين وإيجاد الحلول، لا أفكر في نفسي بل في الفريق، بعد مباراة ريال مدريد خرجت بشعور إيجابي رغم الخسارة، لأن الفريق كان حاضرًا ومقاتلًا، ونحن نرغب في بذل قصارى جهدنا أمام لاتسيو".

وحول العقم التهديفي الذي يواجه الفريق بعد ثلاث مباريات دون أهداف، قال تودور: "ربما نحتاج إلى إشراك عدد أكبر من المهاجمين، حتى لو اضطررنا للتخلي عن بعض الصلابة الدفاعية، علينا إيجاد توازن جديد بين الدفاع والهجوم".

وتابع: "من الممكن أن نرى كينان يلديز وسيسكو كونسيساو معًا في الهجوم، يجب أن أوازن بين الحذر الدفاعي والرغبة في تسجيل الأهداف، ربما علينا التضحية بشيء في الخلف من أجل خلق المزيد من الخطورة أمام المرمى".

وتطرق تودور إلى مسألة القيادة داخل الفريق، مؤكدًا أن "شخصية الجيل الجديد مختلفة تمامًا عن الماضي"، مضيفًا: "اللاعب الذي يملك شخصية قيادية حقيقية أصبح نادرًا اليوم، لكنه يظل بمثابة الذهب لأي فريق".

وأوضح: "لدينا لاعبين يمتلكون هذه الصفات مثل لوكاتيلي الذي يتمتع بشخصية قوية، وبيرين الذي يتحدث دائمًا مع زملائه، وأعتقد أن تورام سيكون كذلك في المستقبل، وكينان أيضًا قائد في سلوكه وجودته، وكذلك دوسان وجوناثان ديفيد".

واختتم المدرب الكرواتي تصريحاته بلهجة واقعية قائلًا: “الجيل الجديد أكثر أنانية وأقل تعاطفًا، وهذه مشكلة عامة في العالم، لكن دوري هو أن أساعدهم على التطور، وأن أزرع فيهم روح الجماعة التي تليق باسم يوفنتوس”.