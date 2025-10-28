قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلقي الشكاوى والبلاغات.. مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون
مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء
لأول مرة.. حازم إمام يكشف أسباب رحيله عن جهاز يانيك فيريرا بالزمالك
خالد الغندور يهاجم تسريب تقارير الحكام: منظومة غير أمينة
سوء تفاهم كاد يتحول إلى كارثة| هل أطلقت الشرطة الألمانية الرصاص على قوات جيشها؟.. فضيحة خلال مناورة عسكرية
زيلينسكي يهدد بتوسيع أوكرانيا لهجمات الطائرات المسيّرة على روسيا
تامر عبد الحميد: محمد السيد لم يقدم أي مردود يستحق هذه الضجة
أمريكا تتهم روسيا بالبدء في سباق تسلح نووي.. كيف ردت موسكو ؟
سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري
سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 28-10-2025
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد أطيب الكلمات من سنة النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إكس بينج تقدم نسختها الجديدة X9 EREV.. بتقنيات هجينة

إكس بينج X9 EREV
إكس بينج X9 EREV
صبري طلبه

كشفت إكس بينج الصينية، عن أحدث إضافاتها إلى أسطولها من المركبات الذكية بإطلاق السيارة الهجينة الجديدة صاحبة اللقب  X9 EREV، التي تأتي ضمن الفئة العائلية وتحديدًا إصدارات الفان، وتؤكد هذه الخطوة توجه العلامة الصينية نحو التوسيع لاطلاق سيارات مخصصة للعائلات، مع مواصلة تقديم أداء مطور

أداء ومحرك سيارة إكس بينج X9 EREV الهجينة

تعتمد سيارة إكس بينج X9 EREV على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين تربو سعة 1500 سي سي، بقدرة 110 كيلووات أي ما يعادل 150 حصانًا، مع بطارية كهربائية بسعة 63 كيلووات ساعة.

 إكس بينج X9 EREV 

ويأتي النظام مزودًا بخزان وقود سعة 60 لترًا، ما يسمح للسيارة بقطع مسافة إجمالية تصل إلى نحو 1600 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة التزود بالطاقة.

 إكس بينج X9 EREV 

كما تأتي المنظومة باستهلاك وقود اقتصادي حيث يبلغ 6.4 لتر فقط لكل 100 كيلومتر. هذه المواصفات تمنح السيارة أداءً متوازنًا بين استهلاك الطاقة والقوة في الأداء.

تصميم عائلي لسيارة إكس بينج الجديدة 

تأتي السيارة الجديدة بأبعاد كبيرة، حيث يبلغ طولها نحو 5.3 متر، وعرضها 2 متر، وارتفاعها 1.8 متر، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 3.2 متر، ما تمنح المقصورة الداخلية اتساعًا كبيرًا يصل إلى سبعة ركاب.

 إكس بينج X9 EREV 

تعكس الواجهة الأمامية للسيارة فلسفة التصميم الجديدة لـ "إكس بينج"، المعروفة باسم المظهر الديناميكي، حيث تم تزويدها بمصابيح أمامية مقسمة وشريط إضاءة بتقنية LED يمتد على طول مقدمة السيارة، ما يمنحها طابعًا عصريًا.

 إكس بينج X9 EREV 

كما تضم شبكة أمامية مغلقة ذات فتحات تهوية نشطة تعزز الأداء الهوائي، وجاء التصميم الخارجي أيضًا بعجلات كبيرة مقاس 20 بوصة، وخطوط جانبية حادة تمتد على الأبواب، مع اللون Aurora Green الذي يعد من أبرز الإضافات لتلك النسخة العائلية.

إكس بينج إكس بينج الصينية إكس بينج X9 EREV إكس بينج X9 EREV الهجينة سيارة إكس بينج X9 EREV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

ترشيحاتنا

عالم الأثار الدكتور زاهي حواس

زاهي حواس: نحن شعب فرعوني فريد وليس له مثيل.. وأعظم ملك هو خوفو

اخبار التوك شو

أحمد موسى: مصر أرض العظماء لا تنسى أبناءها الذين صنعوا مجدها.. والخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة| أخبار التوك شو

ماجد عبد الفتاح

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ضغط دولي متكامل للحد من عدوانية الإسرائيليين

بالصور

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد