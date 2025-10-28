إكس بينج تقدم نسختها الجديدة X9 EREV.. بتقنيات هجينة

كشفت إكس بينج الصينية، عن أحدث إضافاتها إلى أسطولها من المركبات الذكية بإطلاق السيارة الهجينة الجديدة صاحبة اللقب X9 EREV، التي تأتي ضمن الفئة العائلية وتحديدًا إصدارات الفان، وتؤكد هذه الخطوة توجه العلامة الصينية نحو التوسيع لاطلاق سيارات مخصصة للعائلات، مع مواصلة تقديم أداء مطور

أداء ومحرك سيارة إكس بينج X9 EREV الهجينة

تعتمد سيارة إكس بينج X9 EREV على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين تربو سعة 1500 سي سي، بقدرة 110 كيلووات أي ما يعادل 150 حصانًا، مع بطارية كهربائية بسعة 63 كيلووات ساعة.

إكس بينج X9 EREV

ويأتي النظام مزودًا بخزان وقود سعة 60 لترًا، ما يسمح للسيارة بقطع مسافة إجمالية تصل إلى نحو 1600 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة التزود بالطاقة.

إكس بينج X9 EREV

كما تأتي المنظومة باستهلاك وقود اقتصادي حيث يبلغ 6.4 لتر فقط لكل 100 كيلومتر. هذه المواصفات تمنح السيارة أداءً متوازنًا بين استهلاك الطاقة والقوة في الأداء.

تصميم عائلي لسيارة إكس بينج الجديدة

تأتي السيارة الجديدة بأبعاد كبيرة، حيث يبلغ طولها نحو 5.3 متر، وعرضها 2 متر، وارتفاعها 1.8 متر، بينما تصل قاعدة العجلات إلى 3.2 متر، ما تمنح المقصورة الداخلية اتساعًا كبيرًا يصل إلى سبعة ركاب.

إكس بينج X9 EREV

تعكس الواجهة الأمامية للسيارة فلسفة التصميم الجديدة لـ "إكس بينج"، المعروفة باسم المظهر الديناميكي، حيث تم تزويدها بمصابيح أمامية مقسمة وشريط إضاءة بتقنية LED يمتد على طول مقدمة السيارة، ما يمنحها طابعًا عصريًا.

إكس بينج X9 EREV

كما تضم شبكة أمامية مغلقة ذات فتحات تهوية نشطة تعزز الأداء الهوائي، وجاء التصميم الخارجي أيضًا بعجلات كبيرة مقاس 20 بوصة، وخطوط جانبية حادة تمتد على الأبواب، مع اللون Aurora Green الذي يعد من أبرز الإضافات لتلك النسخة العائلية.