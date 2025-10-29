قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
زكاة الذهب .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية بعد ارتفاع سعره
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
شروط التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية .. توضيح عاجل من التعليم
300 جنيه للكيلو.. محافظ سوهاج يفتتح منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين |صور
محافظات

أخبار جنوب سيناء: المحافظ يبحث التصدي للتعديات ويلتقي سفير بيلا روسيا للتعاون السياحي

ايمن محمد

شهد محافظة جنوب سيناء العديد من الاحداث والفعاليات خلال 24 ساعة الماضية اهمها بحث اللواء دكتور  خالد مبارك محافظ جنوب سيناء سبل التصدي  للتعديات كما استقبل محافظ جنوب سيناء سفير بيلا روسيا بالقاهرة و بحث معه تنشيط السياحة بجنوب سيناء والتعاون مع بيلا روسيا سياحيا

و إليكم الأخبار بالتفصيل 

عقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا مع عدد المختصين بالمحافظة، لمناقشة ظاهرة التعديات على أراضي الدولة وسبل الحد منها، ووضع حلول جذرية ومستدامة تحقق الصالح العام.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أهمية النزول إلى أرض الواقع لرصد الحالات الفعلية للتعديات، مع العمل على تقنين أوضاع المواطنين المقيمين بالمناطق والتجمعات البدوية، خاصة المنازل المقامة منذ سنوات، بأسعار مناسبه ، تيسيرًا على الأهالي ودعمًا للاستقرار المجتمعي.

كما أكد على ضرورة متابعة ملف التقنين بمختلف أنواعه (الزراعي والسكني)، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق العدالة في التوزيع، موجّهًا بضرورة إعداد تقرير أسبوعي لمتابعة نسب الإنجاز أولًا بأول، وعرضه عليه بصفة دورية لاتخاذ ما يلزم من قرارات فورية.

وأكد اللواء خالد مبارك أن الدولة ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وتقنين أوضاع الجادين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمواطنين، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ القرارات بكل حزم ودقة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ باستمرار الحملات الميدانية للمرور على مختلف المدن والمناطق لمتابعة تنفيذ التوجيهات، والتأكد من الالتزام الكامل بخطط الإزالة والتقنين، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل جهودها لتحقيق الانضباط والحفاظ على حق الدولة والمواطن في آن واحد.

استقبل اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم، السفير "إيفغيني سوبوليفسكي"، سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات السياحة والاستثمار، وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين مدينتي شرم الشيخ ومينسك.

وفي مستهل اللقاء، هنأ المحافظ السفير البيلاروسي بتوليه منصبه الجديد سفيرًا لجمهورية بيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، ومؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين المصري والبيلاروسي.

وتناول اللقاء بحث سبل تنشيط حركة السياحة البيلاروسية الوافدة إلى مدينة شرم الشيخ، وتعزيز مجالات التعاون في السياحة المستدامة والتبادل الثقافي، بالإضافة إلى مناقشة آليات تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين شرم الشيخ ومينسك بما يعزز المصالح المشتركة ويخدم أهداف التنمية.

وخلال اللقاء، تلقى المحافظ دعوة رسمية لزيارة العاصمة البيلاروسية مينسك في القريب العاجل، حيث رحب بالدعوة مؤكدًا حرص المحافظة على دعم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالات السياحة والاستثمار.

كما أشار المحافظ إلى أهمية عقد ورشة عمل مشتركة تضم المختصين من الجانبين المصري والبيلاروسي، لوضع النقاط والرؤى التفصيلية لخطة التعاون القادمة، وبما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الطرفين.

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ جنوب سيناء درع المحافظة للسفير البيلاروسي، تقديرًا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين.

حضر اللقاء القنصل التجاري بالسفارة البيلاروسية بالقاهرة، والقنصل الفخري لجمهورية بيلاروسيا بمدينة شرم الشيخ.

جنوب سيناء موجز اخبار تنمية سيناء

