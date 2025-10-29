ولاء هرماس: المتحف المصري الكبير يعيد رسم صورة مصر أمام العالم

قالت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل يمثل لحظة فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، مؤكدة أن هذا المشروع العملاق يعكس إرادة وطنية صلبة لبناء دولة تؤمن بقيمة ثقافتها وتاريخها وهويتها الإنسانية.

وأوضحت هرماس، في تصريح صحفي اليوم، الأربعاء، أن المتحف المصري الكبير سيعيد رسم صورة مصر أمام العالم، ليس فقط كبلد يمتلك حضارة عظيمة، بل كدولة تعرف كيف توظف إرثها التاريخي في بناء مستقبل مشرق وتنمية شاملة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعكس قوة الدولة المصرية في المزج بين الأصالة والتطور.

تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للثقافة والمعرفة

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن المتحف لن يكون مجرد مقصد سياحي، بل مركز إشعاع ثقافي وتنويري، يجذب الباحثين والمهتمين بالحضارات من مختلف الدول، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للثقافة والمعرفة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام السياحة التعليمية والثقافية.

وأكدت النائبة أن افتتاح المتحف المصري الكبير يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يعكس استقرار الدولة المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعات بحجم عالمي، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم، لافتة إلى أن هذا الافتتاح يمثل رسالة ثقة واستقرار واستثمار في الإنسان والمكان.

وأشارت ولاء هرماس إلى أن المتحف سيُسهم في تحقيق انتعاشة سياحية واقتصادية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، من خلال زيادة أعداد الزائرين ورفع نسب الإشغال الفندقي وتنشيط الأسواق المجاورة لمنطقة الهرم، مؤكدة أن المشروع يعد استثمارًا في الهوية الوطنية يعزز الانتماء ويدعم الاقتصاد في الوقت ذاته.

واختتمت النائبة ولاء هرماس تصريحها قائلة إن المتحف المصري الكبير يمثل رسالة حضارية من مصر إلى العالم، تؤكد أن هذا البلد سيظل دائمًا منارةً للتاريخ والإنسانية، وقلبًا نابضًا للثقافة والسلام.