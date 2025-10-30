إصابة 9 فتيات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز قطور بسبب السرعة الزائدة

شهد مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة 9 فتيات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص إثر السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة إصابة 9 فتيان في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعه الزائده بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي قطور .

نقل الضحايا

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.