قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
رئيس وزراء لبنان: حصر السلاح ليس مجرد شعار بل قرار لا تراجع عنه
خالد مرتجي يوجه رسالة مؤثرة بعد بدء انتخابات الأهلي
رئيس الوزراء اللبناني: حصر السلاح ليس مجرد شعار بل قرار لا تراجع عنه
من الهرم لـ سور الصين العظيم حوار الحضارات على خط الزمن
وفاة والدة لاعب الزمالك السابق سعيد لطفي
ربيع ياسين وطارق الغنام يشاركان في انتخابات الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميا

الموز
الموز
هاجر هانئ

الموز من الفاكهة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الصغار، فيمكنك تناولها خلال اليوم كوجبة خفيفة، يحتوي الموز على قائمة من الفيتامينات والمواد المغذية لطيفة، ولكن قد يكون من المهم معرفة ما تفعله كل هذه الأشياء الجيدة لجسمك. إليك بعض ما يقدمه الموز.

الفوائد الصحية للموز

تحسين الهضم
كونه طعاما عالي الألياف يجعل الموز رائعا للهضم والصحة العامة للأمعاء.
يحتوي الموز على ألياف غير قابلة للذوبان وقابلة للذوبان للحفاظ على حركات الأمعاء منتظمة مع تعزيز ميكروبيوم الأمعاء. يقول روتنجر: "إنه طعام يمكن أن يساعد في الحفاظ على حركة الأشياء في أمعائك".

الفاكهة لطيفة أيضا على الجهاز الهضمي، مما يجعلها نجمة في النظام الغذائي BRAT الذي هو الذهاب لتخفيف غثيان المعدة. (B في BRAT تعني الموز.)

إدارة ضغط الدم
يمكن أن يساعد تناول الموز في الحفاظ على ضغط دمك (BP). السبب؟ البوتاسيوم.
يعمل البوتاسيوم على خفض ضغط الدم من خلال مساعدة جسمك على التخلص من الصوديوم (الذي، كما نعلم جميعا، يمكن أن يدفع ضغط الدم إلى أعلى). يخفف البوتاسيوم أيضا من التوتر على جدران الأوعية الدموية للمساعدة في خفض ضغط الدم.
توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الموز والأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم لإدارة ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات


محاربة المرض
لا إهانة للتفاح، ولكن ربما يكون الموز يوميا هو الذي يبقي الطبيب بعيدا.
يلاحظ روتنجر أن فيتامين ج المعبأ في الموز يمكن أن يعزز قدرة جهاز المناعة لديك على مكافحة المرض. فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة التي تحيد الجذور الحرة قبل أن تسبب فوضى خلوية في جسمك.
من المعروف أن الفيتامينات والمواد المغذية الأخرى في الموز تقلل من خطر:
* سرطان القولون والمستقيم
* مرض القلب
* ارتفاع ضغط الدم
* ارتفاع الكوليسترول
* السكتة الدماغية
* مرض السكري من النوع الثاني
يوجد الدوبامين أيضا في الموز. بالإضافة إلى التأثير على مزاجك، فإنه يعمل كمضاد للأكسدة يحمي من الالتهاب.
يقول روتنجر: "الموز غني بالمغذيات ومضادات الأكسدة المهمة". "يعد تضمينها بانتظام في نظام غذائي صحي أحد أفضل الطرق للحد من الالتهاب ودعم جهاز المناعة لديك."


إدارة الوزن
عندما تأكل الموز، ستشعر بطنك بالامتلاء لفترة أطول بفضل الألياف الغذائية في الفاكهة، كما يقول روتنجر. يمكن أن يمنعك الحفاظ على آلام الجوع هذه في الخليج من اتخاذ خيارات وجبات خفيفة أقل من صحية بين الوجبات التي يمكن أن تؤدي إلى جنيهات إضافية.
توصي: "إنها فكرة رائعة لإقران الموز بطعام غني بالبروتين لإبقائك أكثر رضا". "أفضل زبادي يوناني مع شرائح الموز أو نشر زبدة الجوز على شرائح لتناول وجبة خفيفة لذيذة."


الأداء الرياضي
قد يكون الموز مؤهلا كفاكهة تعزز الأداء. تظهر الأبحاث أن الموز يمكن أن يحاكي المشروبات الرياضية في كيفية تغذية الرياضيين لتحسين الأداء والمساعدة في التعافي بعد التمرين.
ذلك يرجع إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم في الموز. كلاهما إلكتروليتات تساعد قلبك وعضلاتك ودماغك وأعصابك على العمل.
 "تساعد الكمية العالية من فيتامين ب 6 في الموز جسمك أيضا على إنتاج الطاقة، مما يجعلها وجبة خفيفة ذكية قبل التمرين".


إدارة نسبة السكر في الدم
يمكن أن يساعد الموز في تسوية نسبة السكر في الدم إذا أكلته في الوقت المناسب. (ومن بالتالي، العلامة النجمية.)
ذلك لأن محتوى السكر في الموز يختلف اعتمادا على نضجه. الموز الأخضر (أو غير الناضج) غني بالنشا المقاوم، وهو نوع من الألياف التي لا يستطيع جسمك هضمها. يساعد النشا المقاوم على استقرار نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء إطلاق الجلوكوز (السكر) في دمك.

المصدر: health.clevelandclinic

الموز الفوائد الصحية للموز الموز الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

الزمالك

صورة لا تليق بالنادي.. الزمالك يشتكي مجلة الأهلي

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

عاشور يبحث سبل التعاون مع وزيري التعليم النيجيري والشباب الغاني

المتحف المصري الكبير

وزير قطاع الأعمال: المتحف المصري الكبير ميلاد عهد جديد للنهضة الاقتصادية

المتحف المصري الكبير

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: المتحف المصري الكبير صرح حضاري خالد

بالصور

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق

هوندا
هوندا
هوندا

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
نيسان فرونتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد