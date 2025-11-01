قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سيراميكا كليوباترا بالصدارة .. ترتيب الدوري قبل مباراتي الأهلي والزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

داليا البحيري تبهر متابعيها بإطلالة مستوحاه من الفراعنة

داليا البحيري
داليا البحيري
هاجر هانئ

حرصت الفنانة داليا البحيري ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة داليا البحيري

تألقت داليا البحيري، في أحدث جلسة تصوير بإطلالة مستوحاه من الفراعنة كما شبه البعض، حيث ارتدت فستان طويل باللون الذهبي وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش الستان.

كما تميز فستان داليا البحيري ، ببعض التطريزات البسيطة للغاية التي زادت من أناقتها، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، وحمل التصميم توقيع temraza.

ونالت إطلالة داليا البحيري، إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا وأشاد بجمالها العديد من الجمهور.

ومن الناحية الجمالية، بدت داليا البحيري بالشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

داليا البحيري إطلالة داليا البحيري صور داليا البحيري

