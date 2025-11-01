داليا البحيري تبهر متابعيها بإطلالة مستوحاه من الفراعنة

حرصت الفنانة داليا البحيري ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة داليا البحيري

تألقت داليا البحيري، في أحدث جلسة تصوير بإطلالة مستوحاه من الفراعنة كما شبه البعض، حيث ارتدت فستان طويل باللون الذهبي وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش الستان.

كما تميز فستان داليا البحيري ، ببعض التطريزات البسيطة للغاية التي زادت من أناقتها، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، وحمل التصميم توقيع temraza.

ونالت إطلالة داليا البحيري، إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا وأشاد بجمالها العديد من الجمهور.

ومن الناحية الجمالية، بدت داليا البحيري بالشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.