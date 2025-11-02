سعر الدولار اليوم الأحد 2-11-2025

ثبت سعر الدولار في مواجهة الجنيه المصري، لليوم الثالث على التوالي وقبل بدء العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2-11-2025.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار استقرارا من دون تغيير في مستهل التداولات بعد أن انخفض علي أساس أسبوعي بقيمة تقدر بـ17 قرشا على الأقل

تداولات الدولار في أسبوع

مع عمل البنوك في السوق الرسمية؛ تعرض سعر الدولار لهبوط حاد في قيمته ليرتفع قيمة الجنيه المصري,

لماذا استقر الدولار

يشهد السوق الرسمي استقرارا في سعر الدولار في مواجهة الجنيه، نظرا لاستمرار سريان مواعيد العطلة الرسمية في البنوك التي أقرها البنك المركزي المصري منذ مساء الخميس الماضي.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري في اخر يوم عمل في البنوك البالغ قوامها 36 بنكا حكوميا وخاصا بمناسبة بدء مواعيد الراحة الاسبوعية التي تبدأ كل يوم جمعة وسبت اسبوعيا.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار منذ اخر تداول في البنوك نحو 47.17 جنيه للشراء و 47,27 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.17 جنيه للشراء و 47.27 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار امام الجنيه نحو 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني وأبوظبي الأول

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع في بنكي المصري لتمية الصادرات والاسكندرية

وسجل سعر الدولار امام الجنيه نحو 47,15 جنيه للشراء و 47,25 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.16 جنيه للشراء و 47.26 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، قطر الوطني QNB،الإمارات دبي الوطني، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في اغلب البنوك نحو 47,18 جنيه للشراء و 47,28 جنيه للبيع في بنوك " نكست،HSBC،مصرف أبوظبي الاسلامي، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي"

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,19 جنيه للشراء و 47,29 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي CIB،الأهلي المصري،مصر، فيصل الاسلامي"

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,26 جنيه للشراء و 47,36 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,2 جنيه للشراء و 47,3 جنيه للبيع في بنكي سايب و القاهرة.