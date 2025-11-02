قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عبد الله الشحات: الفوز على كهرباء الإسماعيلية خطوة لاستعادة الثقة وعودة الدراويش

الإسماعيلي
الإسماعيلي
رباب الهواري

عبّر عبد الله الشحات، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري .

عودة الانتصارات واستعادة الثقة

وأكد الشحات في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي أن الفريق بدأ فعليًا في استعادة ثقته بنفسه بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الجولات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفوز أمام كهرباء الإسماعيلية جاء في توقيت مهم للغاية من أجل مواصلة الصحوة واستعادة مكانة الفريق بين الكبار.

وأوضح المدرب أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاتزان الفني والمعنوي، بعد فترة صعبة شهدت تذبذبًا في المستوى، مؤكداً أن العمل الجماعي بين الجهاز الفني واللاعبين بدأ يؤتي ثماره.

مباراة صعبة أمام منافس محترم

وتحدث الشحات عن اللقاء قائلاً: “المباراة كانت صعبة للغاية أمام فريق منظم ومحترم يمتلك عناصر مميزة، لكن عزيمة اللاعبين ورغبتهم في الانتصار كانت هي العامل الحاسم في تحقيق الفوز”.

وأضاف أن الجهاز الفني كان على دراية كاملة بقدرات المنافس، وتم التحضير الجيد للمباراة من الناحية التكتيكية والبدنية، وهو ما ساعد الفريق على حسم النتيجة لصالحه.

دعم الجماهير هو سر العودة

واختتم الشحات تصريحاته بالتأكيد على أن عودة الإسماعيلي الحقيقية لن تتحقق إلا بدعم جماهيره الكبيرة والمخلصة، قائلاً: “الإسماعيلي لن يعود إلا بجماهيره العظيمة، فهم الوقود الحقيقي للفريق في كل المحطات”.

وشدد على أن الفريق سيواصل القتال في كل مباراة من أجل إسعاد جماهير الدراويش وإعادة النادي إلى مكانته الطبيعية بين أندية القمة في الكرة المصرية


 

الاسماعيلي دورى نايل كهرباء الاسماعلية

