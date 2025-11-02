قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية خلية حلوان لجلسة 4 يناير
تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية داعش الدرب الأحمر لجلسة 4 يناير
كريم المنباوي: افتتاح المتحف المصري الجديد نقلة كبيرة للأنماط السياحية
مكتبة الإسكندرية: احتفالنا بالمتحف المصري الكبير رسالة فخر من عروس البحر المتوسط للعالم
السيدة انتصار السيسي عن افتتاح المتحف الكبير: مصر ظهرت في أبهى صورها وتروي للعالم قصة مجد لا ينتهي
معايير جديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق.. تفاصيل
مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
إسرائيل تواصل قصف غزة ونسف المباني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
أخبار البلد

كريم المنباوي: افتتاح المتحف المصري الجديد نقلة كبيرة للأنماط السياحية

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

أكد كريم المنباوي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة رئيس لجنة السياحة الخارجية بالغرفة ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فارقة في تاريخ السياحة المصرية، باعتباره ليس فقط حدثًا حضاريًا عالميًا، بل انطلاقة جديدة لمرحلة من التطور النوعي في المنتج السياحي المصري القائم على الدمج بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة.

المتحف المصري الكبير 

قال المنباوي إن هذا الافتتاح المهيب وضع مصر مجددًا في صدارة المشهد الثقافي والسياحي العالمي، مشيرًا إلى أن ملايين المشاهدين حول العالم تابعوا الاحتفالية التي جسدت عراقة الحضارة المصرية بروح عصرية مبهرة، وأثبتت أن مصر تمتلك من المقومات ما يجعلها قبلة رئيسية لعشاق التاريخ والثقافة.

أوضح رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة الشركات أن المتحف المصري الكبير سيُحدث نقلة هائلة في أنماط السياحة، إذ يجمع بين تجربة معرفية وترفيهية متكاملة، تمتد من لحظة دخول الزائر وحتى خروجه، في بيئة متطورة تليق بمكانة مصر كصاحبة أقدم حضارة إنسانية.

أضاف أن الدولة المصرية استطاعت من خلال هذا المشروع العملاق أن تقدم للعالم نموذجًا في الإدارة والتنفيذ والتخطيط طويل الأمد، وأن توظف الاستثمار في التراث ليكون أداة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل من خلال رفع متوسط إنفاق السائح وزيادة مدة الإقامة.

شدد المنباوي على أن قطاع السياحة مطالب الآن بالبناء على هذا الزخم العالمي، عبر تطوير البرامج السياحية وربط المتحف المصري الكبير بمسارات سياحية أخرى في القاهرة والجيزة وسائر المحافظات، بما يعزز من تجربة السائح ويجعل من زيارة المتحف بداية لرحلة اكتشاف شاملة لمصر.

اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو " رسالة من مصر إلى العالم"  مفادها أن الحضارة لا تموت، وأن هذا الوطن الذي صنع التاريخ لا يزال يصنع المستقبل بإرادة لا تعرف المستحيل.

كريم المنباوي المتحف المصري الكبير المتحف الكبير شركات السياحة مصر

