لحظة بكاء خوان بيزيرا بسبب الإصابة أمام طلائع الجيش ..شاهد

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط لحظة بكاء خوان بيزيرا المحترف البرازيلي بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بسبب إصابته أمام طلائع الجيش، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وأضاف ناصر ماهر هدف فريق الزمالك الثاني في شباك طلائع الجيش بالدقيقة 48 في المباراة المقامة حاليا في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وأنهي فريق الزمالك الشوط الأول بالتقدم علي نظيره فريق طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ولم يتغير الحال كثيرا داخل فريق الزمالك في مباراة طلائع الجيش عنه في عهد البلجيكي يانيك فيريرا المدرب السابق.