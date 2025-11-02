أحمد موسى يدعو المدارس والجامعات لتنظيم رحلات للمتحف المصري الكبير: "دا نهر خير زي نهر النيل"

دعا الإعلامي أحمد موسى جميع المدارس والجامعات في مصر إلى تنظيم زيارات ورحلات طلابية إلى المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الصرح العظيم يمثل كنزًا تاريخيًا وثقافيًا لا يقل أهمية عن نهر النيل.

تنظيم رحلات إلى المتحف المصري

وقال موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي والمذاع عبر قناة صدى البلد: "زي ما الرئيس وجه بتنظيم رحلات إلى سيناء، بدعوكم كمان تنظموا رحلات للمتحف المصري الكبير"، مشيرًا إلى أن زيارة المتحف ستكون فرصة استثنائية للأجيال الجديدة للتعرف على حضارة بلدهم العظيمة عن قرب.

وأضاف الإعلامي أن "المتحف دا نهر خير زي نهر النيل كده.. دا تاريخ مصر وحضارتها الممتدة آلاف السنين"، موضحًا أن الزيارات التعليمية ستُسهم في غرس روح الانتماء والفخر الوطني لدى الطلاب، وتعزز وعيهم بقيمة ما تمتلكه بلادهم من تراث إنساني فريد.

واختتم موسى حديثه قائلاً: "المتحف المصري الكبير مش مجرد مكان للآثار، دا رمز لحضارة مصر وعظمتها.. واللي يزور المتحف لازم يخرج منه فخور إنه مصري".