أحمد بلال: لعيبة الأهلي محتاجة تتحط في مزاد علني ويتباعوا

فتح أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، النار على أحمد مصطفى «زيزو»، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الأداء الذي ظهر عليه في مباراة المصري البورسعيدي.

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «النهار»: «زيزو، مش موجود، تايه في الملعب، بيجري في أي حتة في الملعب مالوش ملامح، أدائه مش مفهوم».

وأضاف: «حتى الكرات العرضية اللي معتاد عليها مبتتعملش بشكل جيد، حتى الركلات الركنية والفاولات مبتتعملش بشكل كويس».

وتابع: «أدائه صعب جدًا، الأهلي محمل بالنجوم، بس نجوم على الأرض مش في السماء، تحس إن اللعيبة محتاجة تتحط في المتحف، مش تلعب مباراة في كرة القدم، لعيبة تتحط في المتحف والناس تتفرج عليها».

وأتم أحمد بلال، تصريحاته قائلًا: «لعيبة الأهلي محتاجة تتحط في مزاد علني ويتباعوا».