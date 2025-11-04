التحريات في حادث عقار الخليفة: مكون من 3 طوابق يقطن به أسرتين

كشفت تحريات ومعاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات انهيار جزئي لعقار سكني بمنطقة التونسي في الخليفة.

حيث أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن العقار مكون من 3 طوابق وأرضي ، وأسقف خشبية ويقطن به أسرتين واصيب شخصين جراء الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بانهيار مبنى قديم بمنطقة الإمام الشافعي في الخليفة، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين انهيار مبنى قديم وإصابة شخصين جراء الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وجاري البحث عن ضحايا آخرين.