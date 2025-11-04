قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر للناشئين يضيف الهدف الثاني أمام هايتي في كأس العالم
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

التحريات في حادث عقار الخليفة: مكون من 3 طوابق يقطن به أسرتين

أحمد مهدي

كشفت تحريات ومعاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات انهيار جزئي لعقار سكني بمنطقة التونسي في الخليفة.

حيث أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن العقار مكون من 3 طوابق وأرضي ، وأسقف خشبية ويقطن به أسرتين واصيب شخصين جراء الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بانهيار مبنى قديم بمنطقة الإمام الشافعي في الخليفة، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين انهيار مبنى قديم وإصابة شخصين جراء الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وجاري البحث عن ضحايا آخرين.

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

أشرف بن شرقي

«بن شرقي»: البدايات القوية مهمة.. وهدفنا الصعود لمنصة التتويج

محمد الجارحي

الجارحي رئيسا للجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لسيدات السلة

محمد الغزواي

تكليف محمد الغزاوي ورويدا هشام بتطوير ملف الهيكلة الإدارية للأهلي

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

