أخبار قنا: الإعدام لـ 4 متهمين في مذبحــــة أبو حزام.. وانطلاق فعاليات أول مهرجان للفنون والحرف التراثية

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، جامعة قنا تشارك في مؤتمر QS للتعليم العالى–آسيا والمحيط الهادئ بسيول، الإعدام لـ 4 متهمين في مذبحة أبو حزام بنجع حمادي لانهائهم حياة 11شخصا، مدير تعليم قنا يشيد بالأفكار الإبداعية لمدرسة الشهيد محمود الأمين، مجمع الإعلام يناقش الجرائم الإلكترونية وكيفية مواجهتها مع طلاب المدارس، انطلاق أول مهرجان للفنون والحرف التراثية وسط أجواء احتفالية بالخيول.





جامعة قنا تشارك في مؤتمر QS للتعليم العالى–آسيا والمحيط الهادئ بسيول



قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، إن الجامعة تشارك في فعاليات مؤتمر QS للتعليم العالي – آسيا والمحيط الهادئ، الذي تستضيفه عاصمة كوريا الجنوبية سيول خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، بتنظيم من مؤسسة QS، تحت عنوان "إطلاق الطاقات بين الأجيال: المهارات والشراكات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ويمثل الجامعة في المؤتمر الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث تأتى مشاركة الجامعة في إطار حرصها على تعزيز حضورها الأكاديمي الدولي والانفتاح على التجارب التعليمية الرائدة في العالم.











أنهوا حياة 11 شخصا..الإعدام لـ 4 متهمين في مذبحة أبوحزام بنجع حمادي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي شمال قنا ، بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “مذبحة أبو حزام”، مع براءة المتهم الخامس من التهمة الموجهة إليهم بإنهاء حياة 11 شخصا من بينهم سيدات.

ترجع وقائع القضية إلى 2 يونيو 2021، حينما تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً بوقوع هجوم مسلح على سيارة ميكروباص بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي، نتج عنه مقتل 11 شخصًا.



خلال جولة بدشنا.. مدير تعليم قنا يشيد بالأفكار الإبداعية لمدرسة الشهيد محمود الأمين





أشاد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالأفكار غير التقليدية والمنفذة لتحفيز التلاميذ على التميز العلمي والأخلاقي بمدرسة الشهيد محمود الأمين الابتدائية التابعة لإدارة دشنا التعليمية، مثنياً على منح التلاميذ أوسمة أسبوعية للتفوق والخلق المثالي والمظهر الجميل لحثهم على التحصيل الدراسي الجيد والتحلي بخلق السماحة والتعاون والإيثار، وكذلك الحفاظ على الصحة العامة والمظهر النظيف والبسيط وغير المتكلف.

أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على فكرة ركن الإبداع المنفذة داخل أسوار المدرسة لعرض الأعمال المتميزة للتلاميذ وحث الأقران على تقليدها، ووجه وكيل الوزارة إلى تكريم عادل محمد مدير مدرسة الشهيد محمود الأمين الابتدائية، تقديرًا للمجهود المتميز.





مجمع إعلام قنا يناقش الجرائم الإلكترونية وكيفية مواجهتها مع طلاب المدارس

نظم مجمع إعلام قنا ندوة تثقيفية عن " الجرائم الالكترونية وكيفية مواجهتها"، استهدفت طلاب المرحلة الثانوية، ضمن خطة قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، للتوعية بالمخاطر التي تواجه الشباب.

أقيمت فعاليات الندوة، بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بنين بقنا، وحاضر فيها الدكتور أحمد خيري الأمير، مدرس الإعلام الالكتروني بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة قنا، وأدارتها رحاب عبد الباري، مسئولة البرامج التنموية بمجمع إعلام قنا، وتحت إشراف الاعلامى يوسف رجب، مدير مجمع الإعلام.



وسط احتفالية بالخيول.. انطلاق أول مهرجان للفنون والحرف التراثية في قنا

أطلق الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مساء اليوم، إشارة انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، بكرنفال فني مميز جاب شوارع مدينة قنا، في أجواء احتفالية شهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من الأهالي.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة، وتنظمه محافظة قنا مع مؤسسة "س" للثقافة والإبداع.

