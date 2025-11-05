قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي الاسكندرية-القاهرة
زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد يعد: سنقضي على الإسلاموفوبيا.. ولن يخاف أحد من الإسلام
حرامي وتاجر مخدرات.. تايلاند تعتقل إسرائيليًا بتهمة السطو المسلح
إبراهيم عبد الجواد يكشف المرشح الأول لتدريب الزمالك
البيت الأبيض يرفع الضغط على مادورو.. ترامب يدرس خيارات عسكرية لإزاحته
أمريكا تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها مع استمرار الجمود بين الحزبين
زهران ممداني: سنقف أمام الضرائب التي يفرضها ترامب
وزير الخارجية: مصر ترفض تقسيم السودان وتؤكد موقفها الثابت في دعم الحل السياسي
إبراهيم عبد الجواد يكشف عن صفقة لبيع حسام عبد المجيد.. تفاصيل
أول تعليق من باراك أوباما بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
حب خيالي يدمر زواجًا حقيقيًا.. سلمى ترفع دعوى طلاق للضرر بعد أن اختار زوجها دمية "أمينة"
رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا: الإعدام لـ 4 متهمين في مذبحــــة أبو حزام.. وانطلاق فعاليات أول مهرجان للفنون والحرف التراثية

مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، جامعة قنا تشارك في مؤتمر QS للتعليم العالى–آسيا والمحيط الهادئ بسيول، الإعدام لـ 4 متهمين في مذبحة أبو حزام بنجع حمادي لانهائهم حياة 11شخصا، مدير تعليم قنا يشيد بالأفكار الإبداعية لمدرسة الشهيد محمود الأمين، مجمع الإعلام يناقش الجرائم الإلكترونية وكيفية مواجهتها مع طلاب المدارس، انطلاق أول مهرجان للفنون والحرف التراثية وسط أجواء احتفالية بالخيول.

 

جامعة قنا تشارك في مؤتمر QS للتعليم العالى–آسيا والمحيط الهادئ بسيول
 

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، إن الجامعة تشارك في فعاليات مؤتمر QS للتعليم العالي – آسيا والمحيط الهادئ، الذي تستضيفه عاصمة كوريا الجنوبية سيول خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، بتنظيم من مؤسسة QS، تحت عنوان "إطلاق الطاقات بين الأجيال: المهارات والشراكات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ويمثل الجامعة في المؤتمر الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث تأتى مشاركة الجامعة في إطار حرصها على تعزيز حضورها الأكاديمي الدولي والانفتاح على التجارب التعليمية الرائدة في العالم.



 


 

أنهوا حياة 11 شخصا..الإعدام لـ 4 متهمين في مذبحة أبوحزام بنجع حمادي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي شمال قنا ، بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “مذبحة أبو حزام”، مع براءة المتهم الخامس من التهمة الموجهة إليهم بإنهاء حياة 11 شخصا من بينهم سيدات.

ترجع وقائع القضية إلى 2 يونيو 2021، حينما تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً بوقوع هجوم مسلح على سيارة ميكروباص بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي، نتج عنه مقتل 11 شخصًا.
 

خلال جولة بدشنا.. مدير تعليم قنا يشيد بالأفكار الإبداعية لمدرسة الشهيد محمود الأمين


 

أشاد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بالأفكار غير التقليدية والمنفذة لتحفيز التلاميذ على التميز العلمي والأخلاقي بمدرسة الشهيد محمود الأمين الابتدائية التابعة لإدارة دشنا التعليمية، مثنياً على منح التلاميذ أوسمة أسبوعية للتفوق والخلق المثالي والمظهر الجميل لحثهم على التحصيل الدراسي الجيد والتحلي بخلق السماحة والتعاون والإيثار، وكذلك الحفاظ على الصحة العامة والمظهر النظيف والبسيط وغير المتكلف.

أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على فكرة ركن الإبداع المنفذة داخل أسوار المدرسة لعرض الأعمال المتميزة للتلاميذ وحث الأقران على تقليدها، ووجه وكيل الوزارة إلى تكريم عادل محمد مدير مدرسة الشهيد محمود الأمين الابتدائية، تقديرًا للمجهود المتميز.

 

مجمع إعلام قنا يناقش الجرائم الإلكترونية وكيفية مواجهتها مع طلاب المدارس

نظم مجمع إعلام قنا ندوة تثقيفية عن " الجرائم الالكترونية وكيفية مواجهتها"، استهدفت طلاب المرحلة الثانوية، ضمن خطة قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، للتوعية بالمخاطر التي تواجه الشباب.

أقيمت فعاليات الندوة، بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بنين بقنا، وحاضر فيها الدكتور أحمد خيري الأمير، مدرس الإعلام الالكتروني بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة قنا، وأدارتها رحاب عبد الباري، مسئولة البرامج التنموية بمجمع إعلام قنا، وتحت إشراف الاعلامى يوسف رجب، مدير مجمع الإعلام.
 

وسط احتفالية بالخيول.. انطلاق أول مهرجان للفنون والحرف التراثية في قنا

أطلق الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مساء اليوم، إشارة انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، بكرنفال فني مميز جاب شوارع مدينة قنا، في أجواء احتفالية شهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من الأهالي.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة، وتنظمه محافظة قنا مع مؤسسة "س"  للثقافة والإبداع.
 

أخبار قنا مذبحة أبو حزام نجع حمادي جامعة قنا مدرسة الشهيد محمود الأمين مجمع إعلام قنا الحرف التراثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

حالة الطقس

تقلبات جوية حادة وموجات أمطار تغازل خريف المحافظات | تفاصيل الطقس

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

الأهلي والزمالك وبيراميدز

مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد

ترشيحاتنا

أخبارا وتقارير

أخبار التكنولوجيا.. تحديث One UI 8 يصل في مفاجأة غير متوقعة من سامسونج وبمواصفات لا تصدق.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد

تحديث Android 16

تحديث One UI 8 يصل إلى هاتفين من الفئة الاقتصادية في مفاجأة غير متوقعة من سامسونج!

شركة هونر

منافس أقوى للهواتف الرائدة.. إليك أهم مواصفات Magic 8 Ultra

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

فيديو

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد