سعد شلبي: عبدالحفيظ مفوض باتخاذ قرارات تخص فريق الكرة دون الرجوع لمجلس الأهلي

أكد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الجمعية العمومية الأخيرة للنادي لعبت دورًا مهمًا في ترسيخ الصورة الإيجابية للمؤسسة، مشيرًا إلى أن مشاركة الأعضاء كانت بمثابة لوحة مشرفة تعكس روح الانتماء والعراقة داخل القلعة الحمراء.

وقال شلبي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة CBC: إن نجاح الجمعية العمومية لم يكن تنظيميًا فقط، بل معنويًا أيضًا، إذ بثت الحماس في نفوس اللاعبين تمامًا كما يفعل الجمهور في المدرجات.

وأضاف أن لاعبي الأهلي يركزون بشكل كامل على بطولة السوبر المصري المقامة في الإمارات، مؤكدًا أن الهدف واضح وهو "الفوز وإسعاد الجماهير، وتقديم بطولة تليق باسم مصر والعلاقات الأخوية بين مصر والإمارات".

وفيما يتعلق بمنصب المشرف العام على الكرة، أوضح شلبي أن مجلس الإدارة كان صادقًا مع الجمعية العمومية والجماهير بشأن حاجة الكابتن محمود الخطيب لفترة راحة وعلاج، وهو ما استدعى تكليف سيد عبد الحفيظ بالإشراف على قطاع الكرة خلال تلك الفترة، بقرار رسمي من النادي.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن عبد الحفيظ مفوض من قبل الإدارة باتخاذ أي قرارات تخص فريق الكرة في حال غياب الخطيب، دون الحاجة إلى الرجوع لمجلس الإدارة، موضحًا أن "عبد الحفيظ من أبناء النادي ويعرف نظام العمل جيدًا، ويتواصل باستمرار مع الخطيب لضمان التنسيق الكامل".

وتحدث شلبي أيضًا عن ملف الصفقات الشتوية، مؤكدًا أن النادي يعمل وفق خطة واضحة ومدروسة، قائلاً: "عندما نقرر التعاقد مع لاعب جديد نعلن ذلك رسميًا. هناك لجنة مختصة بملف التعاقدات، وقد حددت بالفعل أهدافها لصفقات يناير وفقًا لاحتياجات الفريق".

واختتم المدير التنفيذي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجميع من أجل استمرار مسيرة البطولات وتحقيق تطلعات جماهير الأهلي في كل مكان.