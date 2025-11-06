قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وحدات الجيش الروسي تتمكن من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد
أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس
آخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الخميس
شيكابالا يوجه رسالة إلى زيزو: زعلت عليك
واشنطن تمهد لعهد جديد بغزة.. مشروع قرار أممي لإنهاء الحرب وتطبيق رؤية ترامب للشرق الأوسط
قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي
أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي: الدعم السريع أكبر تهديد لأمن السودان واستقراره
رفضنا حبا في الزمالك.. غانم سلطان يكشف عن مفاوضات الخطيب لانتقال نجله للأهلي
معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
بسبب رقم واحد يا انصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد دعوة مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بشير التابعي: سيراميكا كليوباترا أقوى من الأهلي حاليًا

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
رباب الهواري

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري ستكون مواجهة قوية ومفتوحة بين الفريقين، متوقعًا أن تشهد أهدافًا مبكرة في الدقائق الأولى من اللقاء.

وقال التابعي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc: "علي ماهر مدرب جريء ويحب المغامرة، وسيلعب أمام الأهلي بندّية كاملة، ولن يخوض اللقاء بخوف أو تحفظ."

وأضاف التابعي: "لاعبي الأهلي بعيدون عن مستواهم خلال الفترة الأخيرة، ولا يوجد لاعب يخشاه علي ماهر في مباراة الغد، لذلك سيتعامل معها كأي مباراة عادية، دون رهبة من اسم المنافس."

وتوقع نجم الزمالك السابق أن تشهد المباراة أهدافًا في أول 25 دقيقة، قائلًا: "الفريقان يمتلكان عناصر هجومية مميزة، والمباراة مفتوحة على كل الاحتمالات."

وأوضح التابعي أنه رغم انتمائه لنادي الزمالك، إلا أنه دائم الدعم للأهلي في المشاركات الخارجية، مؤكدًا: "أنا أول من يقف خلف الأهلي في أي بطولة خارجية".

وواصل:" في مباراة الغد سيراميكا لديه فرصة حقيقية للفوز لأنه في حالة أفضل من الأهلي حاليًا، إلا أن لاعبي الأهلي إذا استعادوا تركيزهم يمكنهم التفوق على أي منافس."

سيراميكا كليو باترا السوبر المصرى الاهلي اخبار الرياضة

