قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي
أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي: الدعم السريع أكبر تهديد لأمن السودان واستقراره
رفضنا حبا في الزمالك.. غانم سلطان يكشف عن مفاوضات الخطيب لانتقال نجله للأهلي
معركة قضائية.. المحكمة العليا الأمريكية تُشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
بسبب رقم واحد يا انصاص.. محمد رمضان أمام المحكمة بتهمة التحريض على العنف
الأرصاد تحذر: شبورة مائية كثيفة صباحا وفرص لأمطار على هذه المناطق اليوم
دعاء الثلث الأخير من الليل.. ردد دعوة مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
خالد بيومي: الزمالك الأكثر احتياجا للتتويج ببطولة السوبر
مو والسير .. محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب
ترامب يُشترط اتّصال “ممداني” به ليُقرّ فوزه في نيويورك
مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق: المواجهة مع سيراميكا كليوباترا ليست سهلة

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري لن تكون سهلة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن شخصية الأهلي وخبرات لاعبيه ستكون العامل الحاسم في عبور اللقاء.

وقال عبدالجليل في تصريحات لبرنامج «نمبر وان»، المذاع عبر قناة cbc: «أنا معجب جدًا بتصريحات المدير الفني توروب، واعترافه بوجود أزمة دفاعية في الفريق. هذه صراحة تحسب له، لأن علاج مثل هذه الأمور يحتاج إلى وقت وثقة في العمل الفني.»

وأضاف: «أتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بثنائي الوسط محمد على بن رمضان ومروان عطية، بينما سيكون دسيانج على مقاعد البدلاء. في المقابل، على ماهر مدرب شجاع ويعرف كيف يواجه الفرق الكبيرة، وهو من أفضل المدربين في الدوري المصري حاليًا.»

وأوضح عبدالجليل أن دفاع الأهلي رغم الانتقادات الأخيرة يقدم أداءً منظمًا، قائلًا:

وأكد«الدفاع الحالي للأهلي، اللي ما يسجلش فيه صعب يسجل تاني، ومتى يستعيد الانسجام الكامل سيعود أكثر قوة.»

وأتم:«مباراة الأهلي وسيراميكا ستكون صعبة ومفتوحة، لكني أراهن على شخصية الأهلي التي تظهر في الأوقات الصعبة والبطولات الكبرى. الفريق سيتأهل إلى النهائي، لكن بشق الأنفس».

محمد عبدالجليل وسيراميكا كليوباترا الأهلي نهائي كأس السوبر المدير الفني توروب بن رمضان مروان عطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

ترشيحاتنا

أحمد سعد خلال الفيديو المثير للجدل

عريس وأربع زوجات.. سر الفيديو المثير للجدل لـ أحمد سعد| خاص

حمزة العيلي

حمزة العيلي يحتفل بنجاح مسلسل كارثة طبيعية.. ويوجه رسالة شكر لصناعه

محمد امام

محمد إمام يشوق جمهوره بصورة من كواليس الكينج في رمضان

بالصور

لاندروفر ديفندر تتحول إلى بيك أب بلمسة هولندية فريدة

ديفندر 130
ديفندر 130
ديفندر 130

طريقة عمل الشاورما السوري في البيت

طريقة عمل الشاورما السوري في البيت
طريقة عمل الشاورما السوري في البيت
طريقة عمل الشاورما السوري في البيت

بقوة 800 حصان.. تويوتا تعيد رسم ملامح الأداء الرياضي بمحرك V8 جديد

Lexus Sports Concept
Lexus Sports Concept
Lexus Sports Concept

لمصابي متلازمة تكيس المبايض.. انتبهي من هذه الأطعمة

اطعمة يجب تجنّبها مع متلازمة تكيّس المبايض
اطعمة يجب تجنّبها مع متلازمة تكيّس المبايض
اطعمة يجب تجنّبها مع متلازمة تكيّس المبايض

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد