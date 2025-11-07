قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أول تعليق من تركيا على رفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته

تركيا - علم
تركيا - علم
محمود نوفل

رحبت وزارة  الخارجية التركية بالقرار الأممي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب.

وأكدت الخارجية التركية في بيان أنها ستواصل دعم سوريا حتى رفع كافة العقوبات وإعادة إدماجها في المجتمع الدولي.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي عبر منصة  X:  سنواصل دعم هذه الخطوات وغيرها من الخطوات المماثلة لمعالجة الآثار السلبية للفترة الماضية على الإدارة والشعب السوري الحاليين .

وختم أونجو كتشالي : رفع العقوبات بشكل كامل تمهيد الطريق لاندماج سوريا في المجتمع الدولي وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

وكان وزير الدفاع السوري اللواء مرهف ابو قصرة قال عبر منصة X: ترحب وزارة الدفاع بقرار رفع اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات.

وأضاف : خطوة تعبر عن احترام الإرادة الوطنية السورية، وتكرس الاعتراف الدولي بشرعية الدولة ومؤسساتها، وتمهد لمرحلة جديدة من التعاون البناء في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنني سألتقي بالرئيس السوري وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية، وذلك خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.

وأضاف ترامب، الرئيس السوري رجل قوي وأنا على وفاق معه بشكل جيد. وتابع الرئيس الأمريكي، رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة وأعتقد أنها تقوم بعمل جيد حتى الآن.

الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق

