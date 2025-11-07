التوك شو: آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر..أجواء خريفية مستقرة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:





آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في مصر.. وعيار 21 يتخطى الـ5300 جنيه

يشهد المعدن الأصفر حالة من التذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض خلال الفترة الحالية، فهو يعد الملاذ الآمن للإدخار بالنسبة للمواطنين في العالم، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، يتزايد الإقبال على الذهب.





تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.





أسعار الدواجن تسجل 58 جنيه.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة

يتابع عدد كبير من المواطنين أسعار السلع الأساسية، ومنها أسعار الدواجن واللحوم، والكثير من المواطنين يسأل لما تختلف الأسعار من منطقة لآخر.





إقبال المصريين بالسعودية على المشاركة في انتخابات البرلمان منذ اللحظات الأولى للتصويت

قال الإعلامي جمال الوصيف، مراسل قطاع قنوات الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في المملكة العربية السعودية، إنّ الساعات الأولى من انطلاق العملية الانتخابية شهدت إقبالاً كثيفاً من أبناء الجالية المصرية المقيمة بالمملكة.ناقد رياضي: الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو لقب السوبر ومدربه أعاد الانضباط التكتيكي

حلّل الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم أداء النادي الأهلي في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، مؤكدا أن اللقاء كان قويا وشهد ندية كبيرة وإثارة حتى الدقائق الأخيرة.





فتح 105 مقرات بالخارج للتصويت بانتخابات مجلس النواب

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم فتح 105 مقرات بالخارج للتصويت في الملحة الأولى بانتخابات مجلس النواب.





تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.





أجواء خريفية مستقرة.. الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.





وزير الخارجية يدين الانتهاكات السافرة والفظائع التى وقعت في الفاشر بالسودان

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن هناك اتصالا هاتفيا تم بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيرته البريطانية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في السودان.