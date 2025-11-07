قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
سوريا .. إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات النظام قرب إدلب
توك شو

التوك شو: آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر..أجواء خريفية مستقرة

أخبار التوك شو
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في مصر.. وعيار 21 يتخطى الـ5300 جنيه
يشهد المعدن الأصفر حالة من التذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض خلال الفترة الحالية، فهو يعد الملاذ الآمن للإدخار بالنسبة للمواطنين في العالم، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، يتزايد الإقبال على الذهب.



تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.



أسعار الدواجن تسجل 58 جنيه.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة
 يتابع عدد كبير من المواطنين أسعار السلع الأساسية، ومنها أسعار الدواجن واللحوم، والكثير من المواطنين يسأل لما تختلف الأسعار من منطقة لآخر.



إقبال المصريين بالسعودية على المشاركة في انتخابات البرلمان منذ اللحظات الأولى للتصويت
قال الإعلامي جمال الوصيف، مراسل قطاع قنوات الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في المملكة العربية السعودية، إنّ الساعات الأولى من انطلاق العملية الانتخابية شهدت إقبالاً كثيفاً من أبناء الجالية المصرية المقيمة بالمملكة.ناقد رياضي: الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو لقب السوبر ومدربه أعاد الانضباط التكتيكي
حلّل الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم أداء النادي الأهلي في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، مؤكدا أن اللقاء كان قويا وشهد ندية كبيرة وإثارة حتى الدقائق الأخيرة.



فتح 105 مقرات بالخارج للتصويت بانتخابات مجلس النواب
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه  تم فتح 105 مقرات بالخارج للتصويت في الملحة الأولى بانتخابات مجلس النواب.



تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.



أجواء خريفية مستقرة.. الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.



وزير الخارجية يدين الانتهاكات السافرة والفظائع التى وقعت في الفاشر بالسودان
عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن هناك اتصالا هاتفيا تم بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيرته البريطانية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في السودان.

التوك شو الذهب الدولار أسعار الدواجن الأرصاد الجوية

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

جانب من الفعاليات

الوطنية للانتخابات: تصويت المصريين بالخارج يسير بشكل منتظم.. وإقبال كثيف بالرياض

ارشيفية

لا معوقات لسير عملية تصويت المصريين في اليونان بانتخابات مجلس النواب

جانب من الفعاليات

بنداري: متابعة التصويت في 139 مقراً بـ117 دولة وإضافة 3 لجان بالعراق

بالصور

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

